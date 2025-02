Urška Klakočar Zupančič: Poslanske skupine Demokratov ne bo

Četudi so sprva v njenem kabinetu zatrjevali, da poslovniških določb nikakor ne gre brati črkobralsko, je danes predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič na svojem kolegiju navedla, da trojici poslancev ne bo dovolila ustanoviti poslanske skupine Demokratov, pač pa bodo člani poslanske skupine nepovezanih. S tem je povozila tudi mnenje parlamentarne zakonodajno-pravne službe, ki ga je naročila.

Kot smo poročali, je vodja parlamentarne zakonodajno-pravne službe (ZPS) zapisala, da poslovniškega določila o ustanovitvi poslanske skupine poslancev z iste liste ni mogoče razlagati zgolj gramatikalno, da lahko nova poslanska skupina nastane le iz dela članov ene stranke, ne pa, če se ustanovi iz dela dveh ali več političnih strank. Eksplicitno je tudi poudarila, da Logarjevi izpolnjujejo pogoje za ustanovitev nove poslanske skupine in da ne sodijo v poslansko skupino nepovezanih, saj so med seboj povezani.

Medtem ko sta vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec in namestnik vodje poslancev SD Damijan Bezjak Zrim poudarila predvsem nujnost, da se vsem poslancem omogoči sodelovanje v delovnih telesih, pa so v Gibanju Svoboda, od koder prihaja eden od poslancev, podprli stališče Klakočar Zupančičeve.

»Poslansko skupino po drugem odstavku 31. člena po mojem mnenju lahko ustanovijo le poslanci, ki so bili izvoljeni iz istoimenske liste. Torej, če bi imeli tri poslance, ki so bili izvoljeni na listi, bi bila stvar popolnoma jasna. Tukaj pa nimamo treh poslancev, ki bi bili izvoljeni iz istoimenske liste,« je dejala in navedla tudi še, da bi bilo prezreti pogoj, da lahko poslansko skupino ustanovijo poslanci, izvoljeni na isti listi, po njenem mnenju nesprejemljivo z vidika izražene volje volivk in volivcev na volitvah.

V SDS, od koder prihajata Anže Logar in Eva Irgl, so pisno zavzeli enako stališče kot v Gibanju Svoboda. Sej kolegija predsednice državnega zbora pa se protestno ne udeležujejo več, saj da Klakočar Zupančičeva krši poslovnik.