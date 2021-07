Komisar vnovič kritičen do vlade

Otrokom prijazno sodstvo

Po koncu neformalnega srečanja pravosodnih ministrov EU na Brdu pri Kranju je slovenska vlada vnovič dobila zaušnico zaradi neimenovanja evropskih delegiranih tožilcev. Evropski komisar za pravosodjeje na novinarski konferenci jasno povedal, da bodo ukrepali, če vlada tožilcev ne bo hitro imenovala.»Trenutno lahko za določeno izredno obdobje delujemo prek slovenskega tožilca v kolegiju evropskega javnega tožilstva,« je povedal Didier Reynders, a nadaljeval, da je vendarle pomembno, da slovenske oblasti ukrepajo zelo hitro.»Čakamo na čimprejšnje imenovanje. Če tega ne bo, proučujemo vse možnosti ukrepanja. Uredba je zelo jasna, in če je kršena, imamo različne možnosti,« je opozoril. Poudaril je tudi pomen tožilstva za zaščito proračuna Evropske unije.Glede (ne)imenovanja je pravosodni ministerdejal, da je tožilstvo pomembno tudi za Slovenijo. »V interesu ministrstva je, da se ta postopek izvede čim hitreje in da se celovito vzpostavi ta institucija, ki je pomembna tudi za Slovenijo, saj je namenjena preprečevanju korupcije in kaznivih dejanj pranja denarja po vsej EU.«Pravosodno ministrstvo je konec prejšnjega tedna v Uradnem listu objavilo nov poziv za izbor kandidatov. Vendar pa je državnotožilski svet opozoril, da je poziv nezakonit. Kot je sporočil, bi, če sodišče ne bi pojasnilo zakonskih določb, s ponovnim odločanjem upošteval vladno arbitrarno razlago predpisov in s tem pritrdil njenemu nezakonitemu odločanju. Pravosodni ministri EU so na včerajšnjem neformalnem zasedanju med drugim razpravljali o pravosodnih vidikih akta o umetni inteligenci.Govorili so tudi o zagotovitvi otrokom prijaznega pravosodja, zlasti v okviru koncepta Hiše za otroke, v ospredju katerega je potreba po zagotavljanju celovite in stalne podpore otrokom med sodnim postopkom in tudi po njem.Izpostavili so še pomen ustrezne obravnave mladoletnih storilcev kaznivih dejanj, ki jim je poleg spoštovanja pravnih norm treba zagotoviti ukrepe, ki jim omogočajo ponovno vključitev v družbo.»Otroci se morajo počutiti udobno in varno, kadar so v stiku s pravosodjem. To je naš cilj, ki smo se mu v zadnjih letih približali,« je po razpravi povedal evropski komisar.Kot zadnja je bila na dnevnem redu razprava o ukrepih na evropski ravni za obravnavo izzivov na področju digitalne dediščine posameznikov. Poskušali so ugotoviti, katere ukrepe bi bilo mogoče sprejeti na evropski ravni.