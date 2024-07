V SDS napovedali novo interpelacijo Emilije Stojmenove Duh

Poslanska skupina SDS bo znova vložila interpelacijo ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh, je prek družbenega omrežja X sporočila vodja poslanske skupine Jelka Godec. Povod je ugotovitev računskega sodišča, da lanski nakup 13.000 prenosnih računalnikov ni bil opravljen v skladu z načeli učinkovitosti in gospodarnosti.

Računsko sodišče, ki je pod drobnogled vzelo nakup 13.000 računalnikov za 6,5 milijona evrov, je po poročanju TV Slovenija ugotovilo, da ministrstvo za digitalno preobrazbo ni opravilo predhodne opredelitve dejanskih potreb in zato ni moglo ustrezno opredeliti tehničnih lastnosti teh računalnikov. Po mnenju računskega sodišča nakup ni bil opravljen v skladu z načeli učinkovitosti in gospodarnosti.

V delu javnosti so se posledično že pojavili pozivi k odstopu ministrice. »V poslanski skupini SDS radi pomagamo ministrici za digitalno preobrazbo pri odločitvi in bomo znova vložili interpelacijo. Poslanci SD in Levice pa lahko razmislijo, ali se bodo pri glasovanju spet vzdržali,« je na omrežju X zapisala Godčeva.

Konec marca je interpelacijo uspešno prestala

SDS je eno interpelacijo proti Stojmenovi Duh sicer že vložila januarja letos, a jo je konec marca ministrica uspešno prestala. Povod za interpelacijo je bil omenjeni nakup prenosnih računalnikov, ki ga je lani izvedlo ministrstvo za digitalno preobrazbo. Interpelacijo so vložili zaradi sumov storitve kaznivih dejanj nevestnega dela v službi, oškodovanja javnih sredstev, davkoplačevalcev in javnih financ zaradi negospodarnega in nesmotrnega nakupa računalnikov.

Ministrica je vse očitke zavrnila in ocenila, da je s svojim delom in ekipo vestno opravljala svoje naloge.

V današnjem odzivu na mnenje računskega sodišča pa so na ministrstvu ocenili, da je bil nakup prenosnikov smotrn in potreben, računalniki pa so že in še bodo prišli do upravičencev na zakonit in pregleden način.

Nakup računalnikov po mnenju ministrstva smotrn in potreben

Nakup prenosnih računalnikov, ki jih je ministrstvo za digitalno preobrazbo lani kupilo za povečanje digitalne vključenost, je bil smotrn in potreben, so v odzivu na mnenje računskega sodišča ocenili na ministrstvu. Ob tem so zagotovili, da so računalniki že in še bodo na zakonit ter pregleden način prišli do upravičencev.

Kot so v odzivu za STA pojasnili na ministrstvu, so osnutek revizijskega poročila o predlogu zaključnega računa državnega proračuna za lansko leto prejeli 30. maja, računskemu sodišču pa so že posredovali razloge za izpodbijanje revizijskih razkritij ter podali dodatna pojasnila. Ker zakon o računskem sodišču določa, da sta osnutek in predlog revizijskega poročila zaupna, vsebine osnutka ne morejo komentirati, dokler ne prejmejo končnega poročila.

Ker večine prenosnih računalnikov niso razdelili, so nastali stroški skladiščenja. Po navedbah televizije je ministrstvo za shranjevanje in zavarovanje računalnikov do konca junija plačalo 13.000 evrov. FOTO: Jure Eržen/Delo

Po prvih ugotovitvah sodišča ministrstvo ni opravilo predhodne opredelitve dejanskih potreb in zato ni moglo ustrezno definirati tehničnih lastnosti teh računalnikov.

Ker večine prenosnih računalnikov niso razdelili, so nastali stroški skladiščenja. Po navedbah televizije je ministrstvo za shranjevanje in zavarovanje računalnikov do konca junija plačalo 13.000 evrov.

Ministrstvo je do konca lanskega leta razdelilo 39 računalnikov, okoli 3000 jih je razdelilo šolam. Za 10.000 prenosnikov je štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad objavil poziv za dodelitev računalniške opreme, rok se je iztekel konec junija.

Razpis je bil namenjen staršem ali zakonitim zastopnikom, ki so upravičenci do otroškega dodatka in so uvrščeni v prvi dohodkovni razred ter imajo vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje. Upravičencev iz prvega dohodkovnega razreda je približno 9000.

Do ponedeljka je po navedbah ministrstva javni sklad prejel skupno 2584 vlog, kar pomeni približno 27 odstotkov vseh upravičencev. Od tega je 1147 vlog še v postopku preverjanja, 872 pa je pozitivno rešenih.

Vloge za izposojo računalnikov

Danes je bil sicer na spletni strani sklada objavljen drugi javni poziv za izposojo računalnikov. Vloge bodo upravičenci lahko oddali med 8. julijem in 23. avgustom. Na drugi javni poziv se bodo lahko prijavili upravičenci do otroškega dodatka, uvrščeni v drugi dohodkovni razred, ki imajo vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje. Upravičencev iz drugega dohodkovnega razreda je po oceni ministrstva približno 19.000.

»Vseh z zakonom določenih upravičencev, to so upravičenci do otroškega dodatka od prvega do vključno šestega dohodkovnega razreda, je približno 300.000, zato ne dvomimo, da bodo še preostali prenosniki razdeljeni v roku, kot ga predvidevajo veljavni postopki,« so poudarili na ministrstvu.