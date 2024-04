Končan izredni nadzor glede smrti dveh otrok v Izraelu

Poročilo o strokovnem nadzoru po smrti dveh otrok s hudo srčno napako lani v Izraelu, ki bi moralo biti po prvih napovedih končano že konec decembra lani, je zdaj končno zaključeno. Mnenje sta podala strokovnjaka iz Nemčije in Avstrije, ugotovitve pa bo danes ob 12. uri predstavil strokovni direktor Pediatrične klinike Marko Pokorn.

Spomnimo: vodstvo Pediatrične klinike UKC Ljubljana je glede smrti dveh otrok s hudo srčno napako, ki sta 12. in 14. julija umrla po posegih v Izraelu, sprožilo izredni zunanji strokovni nadzor šele dva meseca po smrtih oziroma po prejemu novinarskih vprašanj.

Javnost je o tragičnih izidih zdravljenja izvedela šele septembra 2023, ko so pred kamere stopili starši umrlih otrok. Ti so se spraševali, ali bi bila Aisha Nur (umrla v starosti deset mesecev), Luka (umrl v starosti osmih mesecev) še živa, če v ljubljanskem kliničnem centru ne bi bilo notranjih trenj. Zaradi njih je namreč sodelovanje s kliniko najprej prekinil češki kardiokirurg Roman Gebauer, pozneje pa je odpoved podal še kardiokirurg Miha Weiss, operacije omenjenih otrok pa so bile menda odložene. Na te dileme in mnogo drugih naj bi odgovore podal zunanji strokovni nadzor.

Čeprav je bilo napovedano, da bodo v komisiji za izvedbo nadzora neodvisni strokovnjaki, ki ne sodelujejo s kliničnim centrom in niso bili kakorkoli udeleženi v obravnavi, je predsednik komisije postal dr. Nikola Lakič, predstojnik kliničnega oddelka za kirurgijo srca in ožilja v ljubljanskem UKC.

V UKC so v zvezi s tem pred časom pojasnili, da njegova vloga ne vpliva na mnenje neodvisnih strokovnjakov.

Umrla otroka sta imela diagnozo sindrom hipoplastičnega levega srca, kar pomeni, da je leva stran srca zelo slabo razvita in v telo ne more pošiljati s kisikom nasičene krvi. Gre za eno od najtežjih prirojenih srčnih napak, ki zahteva zelo kompleksno in dolgotrajno zdravljenje in več operacij.