Končno najemnik za osrednjo koprsko kavarno

Družba Boncafe iz Šmarij, ki je v lasti Lorele Dobrinja, bo nova najemnica koprske osrednje kavarne Loža oziroma Loggia na koprskem glavnem trgu. Ta je bila zaprta več kot leto dni, koprska občina pa je na več razpisih iskala najemnika. Dobrinja je sicer po Marinu Antoloviču pred sedmimi leti vodila Istrabenz Turizem, dve leti pozneje pa je prevzela vodenje Kobilarne Lipica



Za najem mestne kavarne so se v zadnjem poskusu zanimali trije ponudniki, poleg Boncafeja še Tim International in Bellaria. Izbrano podjetje je pripravljeno za najem odšteti 3290 evrov na mesec. Kot so poudarili v programu, si novi najemniki želijo v prostoru urediti sodobno kavarno s pridihom tradicije, ki bi postala kraj družabnega in kulturnega dogajanja, točka poslovnega srečevanja in dogodkov ter prezentacijska platforma za Koper kot turistično točko. Med drugim bo kavarna predvidoma gostila različne butične prireditve v lastni organizaciji in v sodelovanju z lokalnimi kulturnimi in turističnimi društvi ter institucijami.



V poletnih mesecih bodo po napovedih tako organizirali različne tematske večere, na katerih se bodo občinstvu predstavljali mladi glasbeni in kulturni ustvarjalci ter lokalni obrtniki. Organizirati želijo tudi okrogle mize, program za najmlajše ter spremljajoče aktivnosti večjih prireditev v mestu, kot so različni poletni festivali, pustne povorke, festival Sladka Istra in podobno.



Ponudba naj bi temeljila na butični liniji kave, izbiri sladic in vin lokalnih proizvajalcev, obsegala pa naj bi še bogat nabor drugega, vključno z različnimi hladnimi in toplimi prigrizki ter krožniki preprostih mediteranskih jedi. Pred začetkom obratovanja bo novi najemnik prostor preuredil in opremil. Dela bodo po načrtih sklenili v dobrih dveh mesecih, nova kavarna pa bi lahko prve obiskovalce gostila že sredi junija.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: