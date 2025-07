Konoplja za osebno rabo: Vsakdo bi lahko gojil štiri rastline

V nadaljevanju preberite:

Predvidoma jutri, sočasno ob zadnjem potrjevanju predloga zakona o konoplji za medicinske in znanstvene namene, bodo poslanci koalicije – ali bodo vsi, za zdaj še ni jasno – vložili tudi predlog zakona, ki bi uredil omejeno osebno uporabo konoplje z višjo vsebnostjo THC in tudi CBD. Tudi to vprašanje je na posvetovalnem referendumu pred dobrim letom tesno, a vseeno, dobilo zeleno luč volivcev. Za je glasovalo 356.944 volivcev oziroma 51,57 odstotka volivcev, ki so oddali veljavno glasovnico. Preberite, kaj prinaša ...