Kje smo po dobrem letu? Večina proti ponovnemu referendumu

Pred poslanci bo danes obravnava predloga zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki – kot kaže javnomnenjska poizvedba Mediane za Delo – uživa tudi visoko podporo v javnosti. Ob žuganju predsednika gibanja Glas za otroke in družine Aleša Primca z naknadnim zakonodajnim referendumom pa velika večina respondentov tudi odgovarja, da je bil posvetovalni povsem dovolj. Prihodnji teden bodo poslanci predvidoma dokončno sprejeli zakon o konoplji za medicinske in znanstvene namene, ob tem pa vložili tudi še predlog, ki naj bi uredil omejeno uporabo konoplje v osebne namene. Na Delu smo pridobili predlog, ki predvideva možnost, da bi polnoletna fizična oseba lahko ob postavljenih omejitvah na naslovu stalnega oziroma začasnega prebivališča gojila do štiri rastline konoplje za osebno uporabo ... Prav tako bo koalicija še enkrat poskusila z uvedbo preferenčnega glasu.