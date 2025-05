Med obljubami o napredku in nadzorom

V nadaljevanju preberite:

V parlament sta Gibanje Svoboda in Levica vložila predlog zakona,­ ki naj bi Slovenijo postavil v vrh evropskih držav na področju ­medicinske uporabe konoplje. Po zagotovilih predlagateljev naj bi zakon zagotovil bolnikom varen dostop do pripravkov iz konoplje, spodbudil domačo pridelavo in sledil najvišjim mednarodnim standardom. Toda za obljubami o »najnaprednejšem­ modelu v Evropi« se skrivajo manj vidne, a ključne dileme – od močnega vpliva lobističnih krogov do centralizacije moči in izključevanja domačih deležnikov iz zakonodajnega procesa.