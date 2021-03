Korak bliže javni univerzi v Novem mestu

V nadaljevanju preberite:

Povsem zunaj medijskih žarometov je državni zbor sprejel na videz majhne spremembe na področju visokega šolstva, ki pa bi lahko imele precejšnje posledice. Univerzama v Ljubljani in Mariboru pa tudi Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ) je po novem prepuščeno, da o svojih študijskih področjih odločajo same. Čeprav to v predlogu sprememb ni bilo eksplicirano, je namreč širitev omogočila predpogoje, da FIŠ prerase iz fakultete v univerzo. Kot univerza bi FIŠ dobila vstop v rektorsko konferenco in s tem vpliv na oblikovanje nacionalnih visokošolskih politik.