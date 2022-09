Korak za korakom do morebitnih 60 glasov

Da bodo šli korak za korakom, so danes na vprašanja o ustavnih spremembah odgovarjali v koaliciji in tudi NSi, ki bo ključna za doseganje najmanj 60 glasov, potrebnih za spremembe ustave. Začeli pa bodo s predlogom, ki so ga poslanci Gibanja Svoboda, SD in Levice vložili v ponedeljek in s katerim bi imenovanja rednih sodnikov iz rok poslancev prešla v roke predsednika republike.

Kot smo že pisali, so se v Gibanju Svoboda z NSi o tem in tudi drugih predlogih že pogovarjali, a se tudi zaradi prekinitve nabave boxerjev pod ta predlog v NSi niso želeli sopodpisati. »V NSi ne bomo padali na napake vlade, ampak bomo svoje delo opravljali profesionalno,« je danes miril začasni vodja poslanske skupine Jožef Horvat, ki pa ni odgovoril, ali bodo svojo podporo spremembi imenovanja rednih sodnikov pogojevali s spremembo sodnega sveta, ki že zdaj opravlja celoten kandidacijski postopek.

Sami so sicer javno napovedali, da bi bili pripravljeni soglasje iskati še pri šestih večjih spremembah, a doslej tudi v koaliciji okoli tega še ni bilo poenotenja. Še najbolj enotni se zdijo glede preoblikovanja ali celo ukinitve državnega sveta. Z ukinitvijo volilnih okrajev in uvedbo prednostnega glasu pa so v prejšnjem mandatu imeli težavo posamezniki v SD. Bojana Muršič in Predrag Bakovič, ki predloga nista podprla, sta poslanca tudi zdaj. Kako bodo torej glasovali v SD? »Ko bomo predlog pristojnega ministrstva prejeli in ga obravnavali, bo poslanska skupina SD odločala o njem in sporočila svojo odločitev,« odgovarjajo, a tudi dodajajo, da bodo podprli celovito rešitev, ki jo predvideva koalicijska zaveza – torej ukinitev volilnih okrajev z uvedbo prednostnega glasu.

Glede morebitne ukinitve možnosti interpelacije posameznih ministrov, ki bi jo prinesla sprememba njihovega imenovanja, pa imajo pomisleke v Levici. Namesto državnega zbora bi ministre po predlogu NSi namreč predlagal predsednik republike, ki pa njihovega imenovanja niti ne bi mogel zavrniti. Glede na pretekla stališča je sicer to edini predlog sprememb ustave, ki bi ga lahko podprla SDS.

O tem, za katere vse spremembe bi lahko našli vsaj 60 glasov, naj bi parlamentarci razpravljali na širšem posvetu, ki naj bi ga v prihodnjih dneh sklical kabinet predsednika vlade.