Kordiševi nekdanji soborci pozabili na ideal miru

V Levici izobčeni poslanec Miha Kordiš je sredi oktobra v državni zbor vložil predlog priporočil vladi Roberta Goloba za prekinitev sodelovanja Slovenije v vojni v Ukrajini in začetek demilitarizacije Evrope. Predvideno je bilo, da bi jih državni zbor obravnaval prihodnji mesec, a je poslanska skupina Gibanja Svoboda dosegla, da dokument ne bo uvrščen na dnevni red.

V petek je potekala 106. seja kolegija predsednice državnega zbora, ki je obravnaval terminski načrt dela državnega zbora za december. Čeprav so bila Kordiševa priporočila najprej umeščena v terminski načrt in predvidena za obravnavo, je poslanska skupina Svobode dva dni pred sejo kolegija na predsednico državnega zbora naslovila dopis s pozivom k umiku obravnave protivojnih priporočil.

Na omenjenem kolegiju so bila nato Kordiševa priporočila umaknjena iz terminskega načrta, predsednica državnega zbora pa je navzoče predstavnike poslanskih skupin o tem le seznanila. Na isti seji kolegija je bil sprejet tudi okvirni terminski načrt dela državnega zbora za januar, v katerem Kordiševih priporočil tudi ni.

Proti ravnanju predsednice državnega zbora ni protestiral nihče, niti Kordiševi poslanski kolegi iz Levice, ki sicer zagovarjajo enaka mirovniška stališča kot njihov izobčeni soborec. Vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec je, denimo, že ob izbruhu vojne v Ukrajini dejal, da je vojna »samo še dodaten dokaz, da je treba vztrajati pri demilitarizaciji ne samo Slovenije, ampak povsod«.

Kordiš in njegovi mirovniški somišljeniki ocenjujejo, da je to huda kršitev ustavno zaščitenih pooblastil poslanskega mesta pri zastopanju volivcev v državnem zboru. »Za občutek o teži opisanega ravnanja naj povem, da si take zlorabe ni dovolila niti prejšnja garnitura,« pravi Kordiš.

Poslancu Kordišu je danes odgovorila vodja poslanske skupine Svobode Nataša Avšič Bogovič. Na terminski program bodo priporočila uvrščena na podlagi tretjega odstavka 23. člena ali tretjega odstavka 59. člena poslovnika državnega zbora. Ker v državnem zboru za usklajeno delovanje koalicijskih partnerjev skrbi vodja največje koalicijske poslanske skupine, je verjetnost, da so priporočila, ki so v hudi opreki z vladnimi stališči, dejansko obravnavana, skoraj nična.

Kaj torej piše v priporočilih? Državni zbor predlaga vladi, da ustavi vse oblike vojaške pomoči Ukrajini, zlasti prodajo in donacije orožja ter urjenje ukrajinske vojske. Pa da vlada od Ukrajine in Rusije zahteva takojšnjo prekinitev ognja in začetek mirovnih pogajanj. Za konec pa še, da vlada pripravi novo strategijo o razvoju in opremljanju Slovenske vojske, katere cilj bo zmanjšanje številnosti Slovenske vojske, obsega težke oborožitve in obsega javnih izdatkov za vojsko.