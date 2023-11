Koritnikove storitve za Mihaela Karnerja in Rajka Hrvatiča

V nadaljevanju preberite:

Vlada Roberta Goloba že skoraj dva meseca deluje v okrnjeni sestavi. Predsednik vlade je napovedal, da bo kandidate za tri nove ministre – za javno upravo, kmetijstvo in naravne vire – predlagal do konca tega meseca. Med imeni, ki so se v javnosti pojavljala največkrat, je Boštjan Koritnik, ki je bil minister že v zadnji vladi Janeza Janše.

Koritnik je nepoklicni župan Ljubljane, to pa naj bi pomagalo k premiku v ljubljanskem nepremičninskem projektu Urbana oaza, ocenjujejo naši viri. Koritnik namreč poslovno sodeluje z investitorji v tem projektu, med katerimi sta dve znani imeni – razvpiti primorski podjetnik Rajko Hrvatič in Mihael Karner, za katerim so ameriški organi razpisali leta 2019 tiralico in ponudili nagrado v vrednosti pet milijonov evrov za informacije, ki bi vodile do aretacije in/ali obsodbe. Boštjan Koritnik sodelovanje potrjuje. Kaj dela za omenjeni projekt?