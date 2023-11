KPK pri državni sekretarki Tini Seršen ni ugotovil konflikta interesov

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) pri državni sekretarki na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tini Seršen ni potrdila konflikta interesov, zato je postopek ustavila. Seršen se je sicer pod drobnogledom znašla zaradi navedb, da je sodelovala pri pripravi pravil, ki naj bi šle na roke njenemu svaku oz. njegovemu podjetju.

Revija Reporter je junija poročala, da ima svak državne sekretarke podjetje Energen, ki kot edino v Sloveniji namešča balkonske solarne panele skladno s zakonodajo, in to na podlagi pravilnika, ki ga je pisala Seršen, ko je bila zaposlena na ministrstvu za infrastrukturo. Pojavili so se tudi očitki, da je soprog državne sekretarke zaposlen v Službi RS za zakonodajo.

Kot so v današnjem sporočilu zapisali v KPK, so junija zato na lastno pobudo uvedli postopek predhodnega preizkusa v povezavi z očitki glede domnevnega nasprotja interesov pri pripravi pravilnika o tehničnih zahtevah za priključitev in obratovanje vtične proizvodne naprave za obnovljive vire energije ter zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, pozneje so prijeli tudi dve prijavi zoper Seršen.

Komisija je v okviru predhodnega preizkusa prijave vpogledala v javno dostopne evidence in pridobila vso relevantno dokumentacijo na ministrstvih za infrastrukturo ter za okolje, podnebje in energijo.

»Seršen se ni znašla v nasprotju interesov, saj določbe teh predpisov izrecno ne urejajo pravic, razmerij ali obveznosti za poslovni subjekt njenega svaka oziroma ne določajo izključne pravice posameznemu pravnemu subjektu, pač pa oba predpisa veljata splošno, za vse pravne osebe, ki delujejo na konkretnem področju,« so zaključili v KPK.

Glede očitka v povezavi s prilagojenostjo predpisa enemu samemu ponudniku so pridobili pojasnila, da je ponudnikov balkonskih sončnih elektrarn na območju Slovenije in Evrope več. »V primeru oblikovanja podanih zakonskih rešitev tako ne moremo govoriti o zasebnem interesu v okviru nasprotja interesov, kot ga opredeljuje zakon o integriteti in preprečevanju korupcije,« so dodali.

Postopek proti Seršen so zato ustavili.