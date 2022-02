KPK ustavila postopek v zvezi z letovanji predsednika vlade

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je sporočila, da je zaključila predhodni preizkus v zvezi s pridobivanjem poslov v povezavi s skupnimi letovanji in druženji predsednika vlade republike Slovenije. Kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ni ugotovila, zato je postopek ustavila. Zaradi zaznanih korupcijskih tveganj v postopkih javnih naročil pa je generalnemu sekretariatu vlade izdala priporočila.

Postopek je bil uveden na podlagi sumov, izpostavljenih v nekaterih lanskih medijskih objavah, ki so se nanašale na druženja predsednika vlade Janeza Janše na jadranju in t. i. golf počitnicah v tujini. Komisija je v postopku pregledala portal javnih naročil in druge dostopne podatke, pregledala evidenco lobističnih stikov ter pridobila podatke, pojasnila in dokumentacijo od generalnega sekretariata vlade in ministrstva za zunanje zadeve.

Komisija, ki lahko v skladu z določbami ZIntPK obravnava zadeve, od katerih ni preteklo več kot pet let, ne pri izpostavljenih sumih v zvezi s pridobivanjem poslov na zasebnih druženjih ne v zvezi z oddajo naročil generalnega sekretariata za informacijsko podporo in ne v zvezi s selitvijo sedeža konzulata na Mavriciju ni potrdila kršitev ZIntPK.

V zvezi z domnevno spornimi druženji predsednika vlade z lobistom in predstavnikom podjetja KPK poudarja, da ni mogoče vsakega stika predstavnika javnega sektorja s predstavnikom zasebnega sektorja avtomatično opredeliti kot lobističnega. Pri tem KPK ni prejela nobene prijave o sumih nezakonitega lobiranja v povezavi s predsednikom vlade niti drugih konkretnih informacij, iz katerih bi izhajali sumi kršitev s področja lobiranja.

Posledice korupcijskih razkritij na Hrvaškem Podpredsednik hrvaške vlade Boris Milošević je ponudil odstop, potem ko so v javnost prišle neuradne informacije, da je osumljen v aferi z nepovratnimi sredstvi. Zlorabe položaja v tej aferi je osumljen minister za prostor in gradbeništvo Darko Horvat, ki ga je premier že odstavil. Mediji poročajo o možnosti večje rekonstrukcije vlade. Spomnimo: Urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala je sporočil, da je Horvat osumljen zlorabe položaja, ker je kot minister za gospodarstvo novembra in decembra 2018 dodelil nepovratna sredstva v višini 2,6 milijona kun (okoli 345.000 evrov) gospodarskim subjektom, ki niso izpolnjevali kriterijev razpisa. STA

Kršitev iz svoje pristojnosti Komisija ni potrdila niti pri pregledu javnih naročil celovite prenove podatkovnega centra in pri nakupu specifične sistemske in informacijske opreme, ki ju je v letu 2020 izvedel generalni sekretariat in na katerih sta bila kot ponudnika izbrana Integralis, d. o. o. (pri obeh javnih naročilih), in NIL, d. o. o. (pri prvem sklopu drugega naročila). Je pa pri javnih naročilih zaznala določena korupcijska tveganja in sum kršitev iz pristojnosti Državne revizijske komisije (DKOM).

Komisija je zato DKOM podala predlog za uvedbo postopka o prekršku, generalnemu sekretariatu pa je izdala priporočilo, naj v primerih, ko zaradi zaupnosti dela razpisne dokumentacije te ne more v celoti objaviti na portalu javnih naročil, omogoči alternativni način seznanitve z razpisno dokumentacijo. In to tako in v rokih, da bo v postopek lahko pritegnjenih čim več gospodarskih subjektov oziroma da bo zagotovljena konkurenca med ponudniki. Prav tako je generalnemu sekretariatu priporočila, naj upravljanje zaznanih korupcijskih tveganj preuči v okviru načrta integritete.