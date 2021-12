Kritično ogrožena več kot polovica avtohtonih vrst domačih živali

V nadaljevanju preberite:

Izumrtje ne grozi le ogromno živalskim vrstam v naravi, temveč tudi številnim domačim živalim, le da so pri teh vzroki precej drugačni. Najslabše se piše avtohtonim vrstam – tistim, ki so nastale na območju določene države in so prilagojene tamkajšnjim pridelovalnim razmeram. V Sloveniji je od 14 avtohtonih vrst domačih živali kritično ogroženih kar osem, med njimi lipicanec, drežniška koza in belokranjska pramenka. Njihov biološki material »za hude čase« hranijo v genski banki na treh lokacijah. Preberite, kateri so glavni cilji genske banke v živinoreji, kako pridobivajo genetski material in zakaj je zbirka za zdaj nedotakljiva.