Krška nuklerka zaradi potresa zaustavljena

Območje Petrinje in Zagreba je danes stresel nov silovit pottres z magnitudo 6,3.Nuklearna elektrarna (NEK) v Krškem se je iz varnostnih razlgovo zaustavila sama. Kot je za Delo povedalaiz NEK, so tresenje tal pri njih konkretno čutili, a poročil o morebitni škodi za zdaj ni. Včerajšnji potres z magnitudi 5,2, ki se je zgodil na istem območju kot današnji, v NEK ni povzročil nobenih težav, so povedali v Krškem.Minister za infratrukturoje povedal, da je do zaustavitve prišlo zaradi avtomatskega delovanja zaščite turbine. Po prvem pregledu NEK potres v elektrarni ni pustil posledic in varnost ni ogrožena, je še dodal minister.Kot so pojasnili v krški nuklearki, je šlo za običajen postopek ob tako močnem potresu, več informacij pa bodo sporočili v kratkem. Magnituda današnjega sunka okoli 12.20 je bila 6,3 po Richterjevi lestvici, epicenter pa v bližini Siska v globini 10 kilometrov. Na Arsu ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa v Sloveniji ni presegla V. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).Nek so, kot poroča STA, po potresu s središčem v Zagrebu zaustavili že 22. marca, ko so preventivno pregledali sisteme in opremo elektrarne in ugotovili, da zaradi potresa ni bilo odstopanj ali drugih vplivov na delovanje in opremo. V nuklearki imajo za primer morebitnih naravnih in drugih nesreč pripravljene različne in natančne protokole, objekti in sistemi elektrarne pa so konstrukcijsko zasnovani tako, da zagotavljajo integriteto primarnega hladilnega kroga, zadrževalnega hrama in vseh varnostnih sistemov tudi med in po potresih. Po zagotovilih pristojnih potresna odpornost Neka presega obremenitve, ki izhajajo iz dosedanjih potresov v regiji in bistveno presegajo zahteve, ki veljajo za klasične zgradbe.Vodja odseka za reaktorsko tehniko na Institutu Jožef Stefanje marca v pogovoru za Delo Znanost ocenil , da je jedrska elektrarna v Krškem pripravljena na najhujše potrese. Elektrarno so načrtovali za nemoteno delovanje med potresi magnitude najmanj 5 in varno zaustavitev pri najmanj 7. »Z različnimi izboljšavami, h katerim so veliko pripomogli tudi nezaupljivi sosedje v Avstriji in Italiji, je danes varna zaustavitev zagotovljena v potresih magnitude najmanj 8,« je pojasnil.