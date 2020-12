Prebivalci brez elektrike, na pomoč priskočili ljudje od vsepovsod

FOTO: Blaž Samec/Delo

Na Hrvaškem je na terenu tudi Delova ekipa. Novinar Novica Mihajlović in fotograf Blaž Samec poročata za delo.si in jutrišnjo izdajo Dela.

Potem ko so se sredi dneva na Hrvaškem močno stresla tla – epicenter potresa z magnitudo 6,3 je bil blizu kraja Petrinje –, na prizadetih območjih potekajo reševalne akcije. Več ljudi je namreč ostalo ujetih v ruševinah stavb, ki so se (delno) porušile ob potresu.Ulico pred poslopjem mestne uprave v Petrinji so zaprla gasilska vozila, medtem ko pripadniki civilne zaščite in reševalci preiskujejo močno načeto zgradbo in v njej iščejo morebitne zaposlene. Kot nam je povedal reševalec, so v neposredni bližini iz štirih avtomobilov rešili zasute voznike in potnike.»Ključnih je prvih 24 ur, aktivirali smo 500 pripadnikov civilne zaščite, tu so gasilci in vojaki iz petrinjske vojašnice. Poteka evakuacija, za zdaj smo za 300 ljudi brez strehe nad glavo že priskrbeli zasilno bivališče v vojašnici, nekaj ljudi bomo lahko namestili v športni dvorani in v bližnjih toplicah. Prva naloga pa je preiskati ruševine, če je še kje kdo ostal,« nam je povedalaiz Hrvaške civilne zaščite.Prebivalci Petrinje in okoliških krajev so še vedno brez elektrike in vode, dovod plina pa so iz varnostnih razlogov zaprli. Ljudje so na ulici. Po besedah Marije Klanac poleg agregatov za električno energijo najbolj potrebujejo šotore, odeje, in predvsem veliko plastične folije za zaščito porušenih streh. Več o potrebah bodo vedeli jutri in bodo sporočili po prvih in najnujnejših delih.Na pomoč so Petrinji priskočili ljudje od vsepovsod, na trenutke so imeli celo težave s koordinacijo in organizacijo vseh, ki so bili pripravljeni pomagati. Pogovarjali smo se z dvema pripadnikom civilne zaščite, ki sta iz Zagreba prišla že včeraj kot del ekip, ki ocenjujejo poškodbe na stavbah. »Nič nisem uspel pregledati. Videl sem eno hišo in jo ocenil, ko sem prišel v drugo, me je vrglo po tleh. Komaj sem se splazil ven, tako močno je treslo. Vesel sem, da sem živ. Če mene vprašate, bomo mesto čistili pet mesecev, da bomo vse stavbe pregledali, bo trajalo še dlje,« nam je povedal en od dveh Zgrebčanov v povsem zaprašenih uniformah.