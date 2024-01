Levica: Izrael s propagandno akcijo nad slovenske poslance

Vodja poslanske skupine stranke Levica Matej Tašner Vatovec je prek omrežja X sporočil, da izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji vabi izbrane poslance na predvajanje neobdelanih posnetkov napada na Izrael, ki se je zgodil 7. oktobra 2023. »Gre za očiten poskus vplivanja na odločevalce in vmešavanja tuje države v demokratične procese Slovenije,« ocenjuje poslanec Levice, ki ima v vladni koaliciji najbolj kritična stališča glede kršenja mednarodnega humanitarnega in vojnega prava s strani izraelske vojske v Gazi.

»To, da takšno vabilo prihaja po tem, ko je Slovenija jasno zavzela stališče miru in obsodila izraelske kršitve mednarodnega humanitarnega in vojnega prava zaradi genocida, ki trenutno poteka nad Palestinci s strani Izraela, in desetletja trajajočega apartheida, ni presenetljivo,« je zapisal Vatovec.

Meni, da gre za resen precedens, ki terja odziv. Ministrici za zunanje in evropske zadeve Tanji Fajon je predlagal, da pokliče izraelskega veleposlanika na zagovor ter obsodi tovrstne poskuse vmešavanja. Odziv zunanjega ministrstva na poskus izraelskega vmešavanja v notranje zadeve še čakamo.

Vabilo na predvajanje neobdelanih posnetkov napada na Izrael, ki ga Ze'ev Boker, nerezidenčni izraelski veleposlanik v Sloveniji, organizira danes ob 18. uri v v Judovskem kulturnem centru v Ljubljani, so dobili vodje poslanskih skupin v državnem zboru, poleg njih pa še člani parlamentarnega odbora za zunanjo politiko, odbora za evropske zadeve in člani komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs). Gre za približno dobro tretjino vseh poslancev državnega zbora.

Nerezidenčni veleposlanik Izraela, ki Slovenijo pokriva iz Izraela, se te dni mudi v Sloveniji. Danes opoldne se bo sestal s člani parlamentarne skupine prijateljstva z Izraelom. Večerni ogled posnetkov bodo poslanci Levice bojkotirali, odgovore preostalih vabljenih pa še čakamo.

Vatovec je zunanjo ministrico Tanjo Fajon spomnil, da je Slovenija na strani mirnega reševanja sporov in premirja. »Glede na to, da je tudi predsednik vlade Robert Golob, kot predstavnik celotne vlade in države, večkrat poudaril, da je Slovenija zavezana mirovnemu procesu na Bližnjem vzhodu ter da si bomo kot država, tudi v luči pravkar začetega nestalnega članstva v varnostnem svetu OZN, prizadevali za uveljavitev rešitve dveh držav, razumem to potezo Države Izrael kot poskus vplivanja na demokratične in politične procese, ki bi vodili k omenjenima ciljema.«

Po njegovem je očitno, da država Izrael od začetka ponovnih spopadov s Palestinci vodi agresivno kampanjo, ki temelji tudi na dezinformiranju, kar se je v zadnjih mesecih večkrat pokazalo: »Vse to pa zato, da opraviči svoja delovanja v tem konfliktu, ki so eklatantno kršenje mednarodnega vojnega in humanitarnega prava. Za to, da opraviči genocid, ki je v teku, in desetletja trajajoči apartheid.«

Spomnil je še, da je evropski parlament ob napadu Ruske federacije na Ukrajino sprejel resolucijo o tujem vmešavanju v vse demokratične procese v Evropski uniji, tudi o dezinformacijah, v kateri jasno opozarja na poskuse vplivanja na odločevalce, ki imajo politično motivacijo. »Ocenjujem, da gre v primeru izraelskega veleposlanika v Sloveniji za točno tak poskus,« je še dodal.