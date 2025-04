Levica je premieru prihranila referendumske skrbi

Odbora državnega zbora za obrambo in za zunanjo politiko bosta na skupni seji na pobudo Levice, ki je k razpravi povabila predvsem mirovniško usmerjene javne osebnosti, razpravljala o pospeševanju izdatkov za oboroževanje in militarizacijo. Levica je za zdaj odstopila od referenduma o obrambnih izdatkih, v zameno pa bosta koalicijski stranki podprli široko razpravo o obrambnih izdatkih v državnem zboru.

Predsednik vlade Robert Golob je na začetku oborožitvene histerije v EU, ki sovpada z začetkom drugega mandata ameriškega predsednika Donalda Trumpa, napovedal, da bo vlada pospešila povečevanje obrambnih izdatkov in jih dvignila na dva odstotka BDP še pred letom 2030, kot predvidevajo sprejeti strateški dokumenti na področju obrambe. Načrt za krepitev odpornosti Slovenije, ki temelji na treh stebrih – obramba, širša družbena varnost in odpornost celotne družbe –, bo predstavljen konec aprila ali na začetku maja, sporočajo iz kabineta predsednika vlade.

Ker niso znani konkretni podatki o zvišanju obrambnih izdatkov, so se v najmanjši koalicijski stranki Levici odločili, da za zdaj še ne bodo predlagali posvetovalnega referenduma glede sredstev za obrambo. Ker so stopili korak nazaj in s tem predsedniku vlade Robertu Golobu začasno zaprli politično fronto, so se v Gibanju Svoboda odločili, da bodo na današnji skupni seji odbora za zunanjo politiko in odbora za obrambo podprli sklep, ki so ga predlagali v Levici.

Infografika: Delo

Namesto sklepa, da državni zbor »s povečanjem javnih izdatkov za nabavo orožje po diktatu Nata razpiše posvetovalni referendum«, so v Levici sklep preoblikovali v predlog državnemu zboru, da se »v zvezi s povečevanjem javnih izdatkov za obrambne namene opravi široka in vključujoča javna razprava pred sprejetjem dokončne odločitve«.

Trije sklepi Levice

Levica kot dosledna nasprotnica povečevanja obrambnih stroškov predlaga tudi sprejetje treh sklepov, a bodo zavrnjeni, saj jih ne v Gibanju Svoboda ne v opoziciji ne podpirajo. Levica namreč predlaga, naj odbora sprejmeta sklep, da nasprotujeta povečanju obrambnih izdatkov hitreje, kot je zdaj načrtovano, in sklep, da vlado pozivata, da v institucijah EU in Nata predlaga začetek dialoga z Rusijo. Poleg tega pa še, da se vlada v omenjenih institucijah zavzame za zmanjšanje načrtovanih izdatkov za obrambo na največ 1,5 odstotka BDP.

»Vsakršno pridobivanje političnih točk in všečnosti na račun tako resne tematike je neodgovorno in neproduktivno. Vključno s političnimi akcijami za razpis referenduma,« je Levico prejšnji teden opozoril tudi predsednik SD Matjaž Han, ki pa meni, da Evropa ne bo močnejša, če bo bolj oborožena.

Evropa mora narediti več za svojo obrambo, tudi Slovenija, a to še zdaleč ni samo nakup orožja. Milan Kučan

Stališče vlade Roberta Goloba pa je, da posvetovalnega referenduma v zvezi z zavezami do Nata oziroma drugih vprašanjih iz pristojnosti državnega zbora na področju vojaške politike ne bi podprla, saj meni, da bi bil namen referenduma v nasprotju z nacionalnimi obrambnimi interesi ter mednarodno sprejetimi obveznostmi Slovenije. Prav tako bi bil tovrstni referendum v nasprotju s temeljnimi strateškimi in planskimi dokumenti države na področju obrambe in varnosti.

V Levici pa kljub temu vztrajajo, da možnost referenduma ostaja odprta, »če bodo konkretni zneski za oborožitev presegli naša pričakovanja in vrednote«, je prejšnji teden povedal vodja njihovih poslancev Matej Tašner Vatovec. Za referendum o zvišanju obrambnih izdatkov se sicer zavzemajo v zunajparlamentarni Resnici in nepovezani poslanec Dejan Kaloh, ki je dal poslansko pobudo, da vlada razpiše referendum.

Predsednik vlade naj bi načrt za krepitev odpornosti predstavil konec meseca. O konkretnih številkah se ne izreka. Referendum o oboroževanju bi bil po oceni vlade v nasprotju z nacionalnimi obrambnimi interesi.

Tank brez človeka ni nič

Na skupno sejo obeh odborov so vabljeni večinoma sogovorniki, ki zagovarjajo mirovništvo in ne podlegajo oborožitveni histeriji. Med njimi sta nekdanja predsednika republike, Milan Kučan in Danilo Türk. Kučan je za Delov podkast Moč politike pred kratkim ocenil, da ni res, da je Evropa slabo oborožena: »Mora pa narediti več za svojo obrambo, tudi Slovenija, a to seveda še zdaleč ni samo nakup orožja. Tank brez človeka in tudi puška brez človeka nista nič.« Türk pa je opozoril, da slovenska obrambna moč med osamosvajanjem ni bila v večji ognjeni moči artilerije in oklepnikov, ampak je bila v odločni volji ljudi in usposobljenosti teritorialne obrambe, usposobljenosti policije, podpori, ki jo je prebivalstvo stoodstotno zagotavljalo. In rezultati tega so bili dobri.