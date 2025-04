Konzerve na polici in tank v garaži

V nadaljevanju preberite:

Svetlolasa vitka dama v elegantnem hlačnem kostimu je z vrečami moke in sladkorja ter kozarci inčunov napolnila še zadnje prazne police temne kleti hiše, nekje v okolici nemškega Hannovra. Zalog hrane, vode in baterij za prenosni radijski sprejemnik bi moralo biti dovolj vsaj za tri dni, je zadovoljno prikimala, preden se je odpravila do črnega mercedesa, v katerem jo je pred hišo čakal šofer. Ko je avto drvel do letališča in jo vozil do letala za Bruselj, se je spominjala bega iz Spodnje Saške v London zaradi strahu pred ugrabitvijo, s katero ji je grozila zahodnonemška teroristična Frakcija rdeče armade, in življenja v britanski prestolnici pod psevdonimom Rose Ladson. Od nekdaj je vedela, da nevarnosti, predvsem takšne z ruskim ozadjem, ne počivajo in da se je nanje bolje pripraviti s preventivo kot odzvati s kurativo.

V Bruslju jo čaka težka naloga, si je mislila – poskrbeti mora za celotno celino, ne le za dvajsetletno Ursulo.