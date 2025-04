Obrambni gradovi v oblakih

V nadaljevanju preberite:

Za predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen je 392 milijard evrov, ki so v večletnem proračunu EU na razpolago za kohezijske projekte v manj razvitih regijah, eden od virov, s katerimi bi na stari celini okrepili vlaganja na obrambnem področju. Kohezijski programi držav članic za proračunsko obdobje 2021–2027 so nastajali v času, ko so bili geopolitični in drugi pretresi, ki se dogajajo, še veliko manj očitni.

Ker je vse bolj jasno, da Slovenija ne more več odlašati z izpolnjevanjem svojih zavez do partnerjev v zvezi Nato, se pospešeno iščejo načini, kako obrambne izdatke zvišati na dva odstotka bruto domačega proizvoda že prihodnje leto, novi cilj zveze Nato, izdatke zvišati na tri odstotke BDP, pa doseči leta 2030. okviru tega pristopa Slovenija vztraja, da naj se v obrambne izdatke štejejo tudi naložbe v opremo in infrastrukturo, namenjeno dvojni uporabi.