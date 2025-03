V Ljubljani protestni shod proti oboroževanju in za mir

Več civilno-družbenih organizacij, iniciativ inposameznikov je danes ob 18:00 na Prešernovem trgu v Ljubljani protestiralo za mir in proti oboroževanju. Na shodu, ki se ga je po naših ocenah udeležilo med 250 in 350 ljudi so svoja stališča predstavili Anica Mikuš Kos, Rastko Močnik, Anja Zag Golob, Dragan Petrovec, Iztok Šori in drugi.

Shod porti oboroževanju in za mir. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Protestniki odločevalcem jasno sporočajo, da »nasprotujejo brezglavemu oboroževanju in vojnemu zastraševanju.« Od vlade, državnega zbora in predsednice države zahtevajo mirovno politiko, »ki razume, da je edina pot do trajnega miru prizadevanje za mir, nikakor pa ne vse glasnejše rožljanje z orožjem«.

Miha Kordiš (na fotografiji desno). FOTO: Voranc Vogel/Delo

Shod se je začel na Prešernovem trgu, od koder so se protestniki podali do državnega zbora, predsedniške palače in sedeža vlade, kjer so na vrata pritrdili svoje zahteve.

Nataša Sukič. FOTO: Voranc Vogel/Delo

»Ne pristajamo na retoriko "Edina pot do miru je pripravljanje na vojno", s katero nas bodo v prihodnjih mesecih evropski in domači voditelji poskušali prepričati v dodatno zaostrovanje konfliktov, preusmerjanje proračunskih sredstev v orožarsko industrijo. Vse zgodovinske izkušnje kažejo, da nam bo točno ta retorika prej ali slej prinesla tudi nove množice mrtvih na frontnih linijah,« so zapisali v pozivu k protestu. Opozarjajo še, da EU »načrtuje oboroževanje brez sleherne javne razprave, brez demokratičnih procesov«.

Shod porti oboroževanju in za mir. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Med protestniki je bilo opaziti tudi podpredsednico državnega zbora in poslanko stranke Levica Natašo Sukič ter iz Levice pred kratkim izključenega poslanca Miho Kordiša.