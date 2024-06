Levica za opredelitev uporabe nacifašističnih simbolov za kaznivo dejanje

Vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec vlado poziva k pripravi spremembe kazenskega zakonika, po kateri bo uporaba nacifašističnih simbolov kaznivo dejanje. Pobuda prihaja po petkovem shodu zamaskiranih pripadnikov samooklicane Slovenske obrambne straže v središču Ljubljane.

»Desni ekstremizem je nesprejemljiv,« so besede Vatovca zapisali v Levici po petkovem paradiranju skupine približno 50 zamaskirancev po Ljubljani. Treba je narediti vse, da to ne postane »nova normalnost«, ampak nekaj, kar je treba najostreje obsoditi in preprečiti, je izpostavil.

Kot je spomnil, je pobudo za vpis prepovedi nacifašističnih simbolov že leta 2018 predlagala Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. »Čas je, da jo uresničimo,« se je zavzel.

Kot je zapisal v poslanski pobudi, naj vlada preko ministrstva za notranje zadeve nemudoma postavi bolj jasne in omejujoče usmeritve glede obravnavanja in omogočanja shodov skupin, ki odkrito izražajo poveličevanje nacifašizma in katerih namen je javno spodbujanje in razpihovanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Preko ministrstva za pravosodje pa naj se takoj loti posodobitev kazenskega zakonika, ki bodo jasno opredelile in prepovedale uporabo nacifašističnih simbolov kot kaznivo dejanje, je navedel.

V središču Ljubljane se je v petek, 7. junija, na predvečer volilnega molka, je omenjena skupina skandirala protimigrantske in neonacistične parole, zagorele so tudi bakle. Na shodu je bilo videti tudi simbol smrtne glave (t.i. totenkopf), ki je bil med leti 1934 in 1945 uradni znak enote nacistične SS (SS-Totenkopfverbände), ki je bila zadolžena za upravljanje nacističnih koncentracijskih taborišč, je v poslanski pobudi navedel Vatovec. Gre sicer za skupino, ki v slogu vaških straž »obljublja« varovanje ulic in oseb pred domnevnim nasiljem migrantov.

V Levici pričakujejo, da bo policija skupino ovadila zaradi kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti ter v bodoče tovrstne shode preprečila, saj presegajo ustavno pravico do javnega zbiranja in zborovanja.

Spomnil je tudi, da je nedopustnost obujanja nacističnih idej in spodbujanja sovraštva potrdila tudi februarska odločitev ustavnega sodišča, po kateri se lahko v posamezni življenjski situaciji kot primer tega kaznivega dejanja izkaže tudi izrazno ravnanje, ki vključuje gesto nacističnega pozdrava in razkazovanje nacističnih simbolov.

»Slovenija je varna država, v kateri vlada vladavina prava. Za zagotavljanje varnosti ima vzpostavljene ustrezne mehanizme in institucije, ki delujejo dobro. Ne potrebuje samooklicanih skupin, ki jo bodo varovale, kot smo že videli pri Slovenski vardi. Še najmanj, če to počnejo v imenu ksenofobije, rasizma in nacionalizma,« je opozoril.