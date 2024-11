Levica zamrznila članstvo Mihi Kordišu

Svet stranke Levica je po naših informacijah včeraj sprejel sklep, naj predsednica sveta stranke Nataša Sukič sproži postopke pred strankino disciplinsko komisijo proti Mihi Kordišu »zaradi resnih kršitev statuta stranke«, saj s svojim delovanjem lastni interes nenehno postavlja pred interes stranke, svojih akcij in delovanja z njo ne usklajuje in s tem nenehno zahaja v konflikt z osnovnimi načeli in pravili Levice. Njegovo članstvo pa so zamrznili – to pomeni, da funkcij v stranki nima več –, o čemer Kordiš pravi, da je nezakonito, saj česa takšnega njihov statut ne predvideva.

Kordiš se je sicer nehal predstavljati kot član Levice, ampak deluje kot predstavnik t. i. levega krila, o katerem pravi, da bo šlo vsekakor na prihodnje parlamentarne volitve. Še vedno sicer upa, da v okviru Levice. »S stranke ne bomo odšli in dvomim, da se bo članstvo na to zadnjo potezo pozitivno odzvalo,« še pravi Kordiš, ki včerajšnjo sejo opisuje kot zarotniško in kot farso. »Svet stranke se že lep čas ne odloča o ničemer, za to pa so se sestali,« še pravi.

Neuradno je tokrat sicer prekipelo svetnikom, češ da Kordiš škoduje stranki. A sam to vidi kot poskus dokončne »čistke z levim krilom«. To zadnje dejanje, ki bo verjetno vodilo v Kordiševo izključitev, sicer predstavlja zadnjo piko na i v sporu v Levici, ki je na zadnjem kongresu izoblikoval t. i. levo krilo. Njihova lista je sicer prejela večino, a ker niso dosegli dogovora glede delitve položajev – koordinatorica pa je postala Asta Vrečko –, so se napetosti stopnjevale. Večina članov njegove frakcije je iz stranke izstopila, po enem od sporov v poslanski skupini pa so mu že odvzeli vse funkcije v parlamentarnih delovnih telesih.