Ljubitelji živali našli veliko napak, inšpekcija nobene

Oddajo dve mački na občino



V posvojitev necepljene živali

Prijavitelji opozarjajo, da ravnanje zavetišča Meli spominja na ravnanje zdaj že zaprtega jeseniškega zavetišča Perun. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



Napake še večje kot pri Perunu

Skupina ljubiteljev živali, zaskrbljenih zaradi neodzivnosti uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) glede domnevnih kršitev v delovanju zavetišča za zapuščene živali Meli center Repče, je komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) prijavila sum korupcije in konflikta interesov treh zaposlenih na veterinarski upravi.Prijavitelji, katerih imena hranimo v uredništvu, veterinarskima inšpektoricama in direktorju območnega urada UVHVVR v Novem mestu očitajo sum korupcije zaradi opustitve dolžnega ravnanja pri obravnavi zavetišča Meli iz Trebnjega., vodji sektorja za zdravje in dobrobit živali na glavnem uradu UVHVVR v Ljubljani, v pristojnost katerega spada tudi dejavnost zavetišč, očitajo nasprotje interesov. Hrovatinova naj bi bila zakonska partnerica lastnika veterinarske ambulante Max, enega od dveh pogodbenih partnerjev omenjenega zavetišča. Njuno razmerje bi po mnenju prijaviteljev lahko pojasnjevalo, zakaj so veterinarski inšpektorji prezrli domnevne kršitve v delovanju zavetišča in veterinarske ambulante.Zakaj so ljubitelji živali zaskrbljeni nad dogajanjem v zavetišču, ki skrbi za zapuščene živali iz 26 občin? V prijavi KPK so zapisali, da so 24. marca letos na takratnega v. d. direktorja UVHVVRpodali prijavo zoper zavetišče, za katero so dokaze (koncesijske pogodbe občin, letna poročila o delu zavetišča …) zbirali več mesecev. Ugotovili so številne kršitve zakona o zaščiti živali in pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali: zavetišče ne oglašuje mačk, ki iščejo dom – včeraj so na spletni strani za oddajo oglaševali tri –, medtem ko jih druga zavetišča objavljajo veliko.V poročilih o delu zavetišča v letih 2017–2020 ni podatkov o obravnavanih živalih po občinah, le seštevki, koliko živali je bilo sprejetih, koliko oddanih novim lastnikom, koliko jih je bilo evtanaziranih. V poročilih za leti 2017 in 2020 podatka o oddanih mačkah ni. V letih 2018 in 2019 pa je bilo po podatkih zavetišča iz 26 občin za oddajo primernih 45 oziroma 53 mačk. To pomeni, da sta bili oddani povprečno dve mački na občino. Za primerjavo so prijavitelji podali zavetišče Ljubljana, ki odda šestkrat več mačk.Prijavitelji se sprašujejo o verodostojnosti letnih poročil, v katerih se ponavljajo celotni odstavki besedil poročil iz preteklih let, delno tudi enake ali zelo podobne številke. Pisec poročila večkrat pozabi zamenjati letnice v naslovih poglavij in podobno.V prijavi vodstvu UVHVVR omenjajo primer mačjega mladiča, ki je bil iz zavetišča oddan s pristriženim ušesom – oznaka za prostoživeče mačke – in nečipiran. Zavetišče s posvojiteljico ni sklenilo pogodbe o posvojitvi. Dodatno prijavitelji v prijavi, naslovljeni na KPK, navajajo, da sta bila iz zavetišča oddana tudi psa, ki nista bila cepljena proti kužnim boleznim.Enega naj bi zavetišču pomagala oddati kar inšpektorica z novomeške enote UVHVVR, s tem ko naj bi klicala enega od društev za zaščito živali in prosila, če psa lahko prevzamejo in zagotovijo cepljenje zanj. Pes je bil sicer vpisan v register psov pod lastništvom ambulante Max. »Kakšne ugodnosti imata zavetišče Meli in inšpektorica oziroma drugi inšpektorji UVHVVR Novo mesto in ambulanta Max od tega? Ambulanta lahko izda račun, stroške pa prihrani, ker psa ne cepi,« so zapisali prijavitelji.Direktor UVHVVR, ki je bil takrat že, je prijavo odstopil območni enoti v Novem mestu, njen direktor je na pregled zavetišča poslal svojo inšpektorico, ki pa »razen manjših pomanjkljivosti pri vpisih v evidence« ni ugotovila nezakonitega delovanja zavetišča. Prijavitelji so se zoper inšpekcijski pregled pritožili; inšpektorica je po njihovem mnenju prezrla ključne dokaze in pregledala le manjši del prijave. Direktor UVHVVR je zadevo spet odstopil direktorju novomeške enote UVHVVR, ki je spet odredil pregled zavetišča, ki je bil hkrati tudi pregled nad delom prve inšpektorice. Ugotovili so, da zavetišče deluje skladno s predpisi, glede dela inšpektorice pa, da ni mogoče »podati ocene, da je šlo za malomarno delo«.Prijavitelji opozarjajo, da ravnanje zavetišča Meli spominja na ravnanje zdaj že zaprtega jeseniškega zavetišča Perun. Njegovemu lastniku je bilo lani zaradi nezakonite obravnave živali, predvsem mačk, nepopolnih evidenc in drugih nepravilnosti izrečenih 13.000 evrov globe in opomin.Na KPK so potrdili, da so prejeli prijavo, ki je v fazi predhodnega preizkusa. V okviru tega se preveri, ali obstaja sum kršitev iz pristojnosti KPK. Na podlagi tega se odloči o (ne)uvedbi preiskave.Vodja zavetišča Melije zapisal, da trditev iz prijave ne more komentirati, ker ga iz KPK in UVHVVR o ničemer niso obvestili. Z ambulanto Max sodelujejo od začetka njenega delovanja in je le ena od njihovih pogodbenih ambulant. »Kolikor pa sem seznanjen, žena našega poslovnega partnerja nima nobenega vpliva na delo veterinarskih ambulant in gre v tem primeru za čisto natolcevanje ter verjetno nevoščljivost,« meni Hajdinjak. Nadzori nad delom zavetišča po njegovih besedah redni, inšpekcija pa je pri svojem delu dosledna in zavetišča ne ščiti. Dodal je, da so prijave zoper zavetišče včasih absurdne, v določenih pa so tudi laži, »kar je razvidno tudi iz zapisa, s katerim ste seznanjeni novinarji.«