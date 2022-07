Ljudi od nekdaj privlači tuja nesreča

Regionalna uprava za zaščito in reševanje je morala znova izdati opozorilo, naj ljudje ne prihajajo na prizadeti del Krasa na izlete in oglede požarišča. Ne le da ogrožajo delo na terenu, kjer so še vedno gasilci, gozdni delavci in vojaki, ampak s tem v nevarnost spravljajo tudi sebe, saj so tam poleg ožganih dreves tudi še vedno neeksplodirana ubojna sredstva iz prve svetovne vojne. Kaj žene ljudi, da hodijo opazovat ognjene zublje ali pa se ustavljajo na kraju prometne nesreče?

Dr. Darja Kobal Grum z oddelka za psihologijo na filozofski fakulteti pojasnjuje, da smo ljudje po naravi radovedni in nas privlačijo tudi nevarne stvari, zaradi tega med drugim določeni posamezniki težijo tudi k temu, da se izpostavljajo nevarnim situacijam, a iz varne razdalje. Kaj je v ozadju takšnega početja? »To zagotovo ni običajno početje. Gre za najmanj neodgovorno vedenje, ki ga ne bi smeli početi, saj z njim oviramo pomoč v nesreči in ogrožamo svoje življenje, vse skupaj pa je daleč od človekoljubnega vedenja,« pojasnjuje sogovornica in dodaja, da je problem tudi v tem, ker ljudje to počnejo z varne razdalje, in ne z namenom, da bi pomagali. »To ni moralno. Moralno bi bilo, da gredo stran in pustijo pristojnim, da naredijo svoje, ali pa da sami ponudijo pomoč.«

Izhajajoč iz zgodovine, ko so množice uživale ob gladiatorskih igrah, lahko sklepamo, da je »opazovanje nasilja v človekovi naravi«. »Kultura in socializacija sta nam pomagali, da smo vzgibe ukrotili, a očitno to ni delovalo pri vseh ljudeh. Za tiste, ki radi opazujejo tuje nesreče, bi Freud rekel, da jim ni uspelo sublimirati svojega nagona,« še pravi Kobal Grumova.

Dr. Peter Umek, upokojeni profesor psihologije na fakulteti za varnostne vede, pa meni, da ljudje, ki opazujejo nesreče, ne nujno uživajo v nasilju, ampak jih nesreče le fascinirajo in so radovedni. »Vsekakor tega početja ne bi pripisoval kakšni psihološki patologiji.« Po njegovih besedah je ljudi, ki bi uživali v nesrečah drugih, zelo malo. »Večina ljudi čuti skrb, obžalovanje, grozo.« Kljub temu pa, ker vidimo, kako ljudje še vedno ob prometnih nesrečah ustavljajo avtomobile in opazujejo ali pa se iz vseh koncev Slovenije vozijo opazovat katastrofo na Krasu, očitno ob tem čutijo določeno vznemirjenje. »Ljudem, ki to počnejo, svetujem, da prenehajo s takšnim početjem, ker jim ne prinaša nič pozitivnega. Edino, kar bodo imeli od opazovanja, je to, da bodo postali anksiozni, poleg tega se bo pojavil še strah zase in za svoje bližnje.«