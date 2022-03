Logatec poln, na vrsti Debeli rtič

»Smo v tesni povezavi z ankaransko občino, kjer so vzpostavili krizni štab. Na sprejem otrok smo pripravljeni,« je zagotovila Željka Adamčič, ravnateljica Osnovne šole Ankaran. Kot je napovedala Katarina Štrukelj, vodja vladnega urada za oskrbo in integracijo migrantov, bodo v teh dneh uredili namestitev za ukrajinske begunce v počitniških kapacitetah, ki jih ima ministrstvo za notranje zadeve na Debelem rtiču. Po neuradnih podatkih naj bi tu namestili okoli 80 ljudi, večinoma mater z otroki.



Na vladnem uradu za oskrbo in integracijo migrantov so povedali, da je nastanitveni center v Logatcu, ki sprejme nekaj čez 300 ljudi, povsem zapolnjen. Polovico od nastanjenih beguncev je otrok in na tamkajšnjih osnovnih šolah napovedujejo, da bodo prihodnji teden že začeli z vpisi. Zdaj urejajo še druge lokacije, v lasti države, najprej Debeli rtič, govora je bilo tudi o Jelšanah. Poleg tega obravnavajo vloge, ki so prispele na javni razpis za zagotovitev drugih namestitev, prav tako so v neposrednih pogovorih z nekaterimi zasebniki. Po oceni policije je v Sloveniji okoli 3000 ukrajinskih beguncev, skupaj s tistimi, ki so le v tranzitu, pa celo do deset tisoč.



Pričakujejo jih okoli 80, večinoma mater z otroki



Kdaj natančno naj bi begunci iz Ukrajine, v kateri divja vojna zaradi ruskega napada, prišli na Debeli rtič, še ni znano. Barbara Švagelj, podžupanja ankaranske občine, pravi, da so informacije skope. Danes naj bi se sestali s predstavniki vladnega urada za oskrbo in integracijo migrantov, pričakujejo pa, da jih bodo k njim napotili že jutri ali pojutrišnjem. Na ankaranski občini so v zadnjih dneh začeli z intenzivnimi pripravami. Za razliko od Logatca bo to prva večja skupina beguncev, ki jo bodo gostili. »Načeloma pričakujemo matere z otroki, a so neuradne informacije različne. Šlo naj bi za okoli 80 ljudi,« pravi podžupanja. Po njenih besedah so v stikih z drugimi istrskimi občinami in se dogovarjajo za vzpostavitev manjšega zbirnega centra za pomoč beguncev tudi na območju Ankarana – trenutno je večje skladišče v dvorani Libertasa v Kopru. »Veliko ljudi, ki beži pred vojno, namreč prihaja iz mest, ki so najbolj na udaru, in s seboj na vlak niso mogli vzeti dodatne prtljage. Tako jim bo treba zagotoviti tudi osnovne življenjske potrebščine,« navede.



»Dobili smo usmeritve ministrstva za izobraževanje znanost in šport glede otrok, ki bodo pridobili status zaščitenih učencev. Prek združenja ravnateljev poteka izmenjava izkušenj, saj so na nekaterih šolah že izvedli posamezne vpise. Naša šola je majhna in imamo na 14 oddelkih povprečno od dva do sedem prostih mest. Možnost pa je tudi, da bi imeli ti otroci pouk v popoldanskih urah s svojimi učitelji ali pa na daljavo,« je pojasnila ravnateljica ankaranske osnovne šole Željka Adamčič.







Več sto ukrajinskih beguncev se dnevno zglasi tudi na območnih enotah Redečega križa in drugih humanitarnih organizacijah po državi, kjer jim pomagajo z informacijami, obleko in živežem. »Pomagali smo tudi zagotoviti dostop do interneta v nastanitvenem centru, da so lahko ljudje kontaktirali svojce. Ponudili smo jim tudi psihosocialno pomoč. Nekateri so zgolj v tranzitu, drugi bi radi ostali tu, predvsem pa so vsi zelo utrujeni in izčrpani,« pove Katarina Mikulić, predstavnica Rdečega križa Slovenije.