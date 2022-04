Luka Mesec: Že v torek konkretni predlogi o novi vladi

Svet stranke Levica je potrdil, da ne bodo spreminjali vodstva, čeprav Levica na parlamentarnih volitvah ni dosegla pričakovanj in bo imela v prihodnje le pet poslanskih mandatov.

O trenutnem dogajanju pri Levici je na Trgu republike spregovoril koordinator stranke Luka Mesec. Izjavo si lahko ogledate v posnetku.

»Že pred volitvami smo se odločili, da bo izvršni odbor ponudil odstop in prevzel odgovornost, če na volitvah ne bomo dosegli sedmih odstotkov glasov. Takoj ob razglasitvi smo tako ponudili našo razrešitev. Svet stranke je to obravnaval v torek, včeraj pa je bilo glasovanje, saj smo vmes želeli dati tri dni razmisleka članom in lokalnim odborom,« je dejal koordinator Levice.

»Z veliko večino je svet stranke podprl izvršni odbor. Vsi akterji smo se glasovanja vzdrževali, rezultat glasovanja pa je bil 25 proti 5,« je razložil Mesec, vendar nato z nasmeškom ni hotel odgovoriti, ali ima izvršni odbor tudi podporo vseh sedanjih poslancev Levice v državnem zboru: »Razumem vprašanje, a ga ne bom komentiral.«

Vodstvo Levice je sicer na izvršnem odboru stranke prejelo tudi mandat za pogajanja o vstopu v vlado Roberta Goloba. »Z novim mandatarjem sem se danes že slišal. Dobili se bomo v torek, zraven bodo tudi predstavniki SD, tretjega koalicijskega partnerja. V torek lahko že pričakujete konkretne korake in predloge o novi vladi.«