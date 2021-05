Luka Mesec: Zdaj je čas, da se dogovorimo, kaj po Janši

V nadaljevanju preberite:

Koordinator Levice Luka Mesec napoveduje, da se bo po programskem in volilnem kongresu, ki bo prihodnjo soboto, za to funkcijo potegoval znova. Koordinatorja izmed sebe namreč izvolijo člani sveta. Ključna tema kongresa bo prihodnost. Z »ja, absolutno«, pa odgovarja na vprašanje, ali so v primeru, da skupaj z LMŠ, SD in SAB zberejo dovolj glasov, pripravljeni vstopiti v vlado.



»Ne pričakujem lahkih volitev in jasno bo treba pokazati, kdo je na kateri strani – to je Janšev blok in to je blok, ki bo vzpostavil alternativno vlado,« je še povedal Mesec. Preberite pa tudi, kaj je povedal o soliranju v opoziciji in blokadi parlamenta.