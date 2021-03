Luka vztraja s tožbami proti Časarjevi upravi

Današnja obravnava v tožbi Luke Koper proti nekdanjim štirim članom uprave družbe se je pretežno sukala okoli sodnega izvedenca, ki je presojal posel z naložbo v ekološko podjetje Adriasole izpred trinajstih let. Kot je bilo lahko sklepati na podlagi izrečenih pripomb zastopnikov, mnenje izvedenca ni naklonjeno ravnanju nekdanje uprave, ki jo je med letoma 2006 in 2009 vodil Robert Časar.



Izvedenec finančne stroke Drago Cerovšek, ki ga je postavilo sodišče, ni upošteval pripomb, ki so jih na njegovo poročilo poslali pravni zastopniki nekdanjih članov uprave, oziroma nanje ni pisno odgovoril, zato so večji del današnje obravnave posvetili temu vprašanju. Sodišče je končno presodilo, naj izvedenec – ne glede na to, da svojega mnenja ne namerava spremeniti – na pripombe pisno odgovori oziroma se do njih opredeli in ga bo šele naknadno zaslišalo. Eden od zastopnikov uprave je zaradi nezadovoljstva nad izvedencem celo predlagal njegovo zamenjavo.

Kupovali manjšinske deleže podjetij

Primer je povezan z domnevnim oškodovanjem pri ekoloških projektih, ki so jih v Luki pod Časarjem načrtovali leta 2008. Tožbeni postopek, ki je zadeval projekt predelave odpadnih voda iz ladij v kurilno olje (s čimer naj bi se ukvarjalo podjetje Ecoporto) za Luko pred leti ni bil uspešen. Odprto pa ostaja morebitno oškodovanje pri načrtih za pridobivanje sončne energije, za kar naj bi skrbelo podjetje Adriasole. Med soobtoženimi člani nekdanje Časarje uprave so še Aldo Babič, Marjan Babič in Boris Marzi.



Prvotni očitek Luke Koper je bil, da je Časarjeva uprava družbi povzročila za 4,8 milijona evrov škode s tem, ko je z zunanjimi partnerji ustanovila obe ekološki podjetji in jima dala posojila, ki jih je pozneje pretvorila v lastniške deleže, v njih pa ni imela odločilne besede. A je Luka tožbo izgubila. Aktualni tožbeni zahtevek se zdaj nanaša na sončne panele, ki naj bi jih namestili na luška skladišča, v višini 600.000 evrov. Ta strošek je prevzela Luka, in ne Adriasole, saj je – kot so v preteklih postopkih pojasnjevali predstavniki nekdanje uprave – šlo za njene objekte. Kot še danes trdijo, bi bil projekt uspešen, če ga ne bi uprave, ki so nasledile Časarjevo, opustile.

Odprte zadeve, povezane s Časarjem

»Dve zadevi sta še v preiskavi, dva sta kazenska postopka in dva odškodninska,« je odprte primere, ki še čakajo Roberta Časarja, povzel njegov odvetnik Daniel Planinšec. Časar je bil zaradi kaznivih dejanj, storjenih med vodenjem Luke Koper, že obsojen in je zaradi tega tudi bil zaprt. Med odškodninskimi tožbami, ki jih je proti Časarjevi upravi vložila Luka, prednjači skoraj 20 milijonov evrov težka zadeva, povezana z naložbo – in posledično domnevnim oškodovanjem – v slovaški družbi TTI. Glede tega je Luka Koper sicer že izgubila tožbo, ki jo je vložila proti nekdanjim nadzornikom in je potekala ločeno od tožbe proti upravi. Nadzorniki so bili v skladu s pravnomočno sodbo upravičeni do povrnitve 1,4 milijona evrov sodnih stroškov.



Luka Koper od Časarja in njegovega nekdanjega poslovnega partnerja Marjana Mikuža pa že dlje časa poskuša izterjati 2,4 milijona evrov, za kolikor naj bi bila družba oškodovana z nepremičninskim poslom na Orleški gmajni. Časar, Mikuž in nekdanji poslanec Srečko Prijatelj so bili zaradi tega tudi obsojeni zaradi korupcije. Pred dobrim letom dni je Luki z dražbo Časarjevega premičnega premoženja v Lendavskih Goricah uspelo iztržiti vsega 70 evrov.

