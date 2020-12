Malo zanimanja in odmerkov za zaposlene

V nadaljevanju preberite:

Več kot polovica­ umrlih s covidom-19 je bila oskrbovancev v domovih za starejše občane. Medtem ko je zanimanja za cepivo med oskrbovanci precej, imajo zaposleni do tega še veliko zadržkov. Direktorji DSO menijo, da bo sčasoma, z več izkušnjami in verodostojnimi informacijami, tudi več zanimanja za cepljenje. Za vse zaposlene, ki so se hoteli cepiti, v prvi pošiljki ni bilo dovolj cepiva.