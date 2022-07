Manj izobraževanju in kulturi, več obrambi in okolju

V nadaljevanju preberite:

Predlog sprememb proračunskih dokumentov, ki so jih pripravili na finančnem ministrstvu, je v Golobovo ministrsko ekipo po naših informacijah vnesel precej nezadovoljstva. Tudi zato se je četrtkova seja vlade, na kateri so obravnavali spremembe za leti 2022 in 2023 in predlog proračuna za leto 2024, zavlekla v popoldanske ure. Zdaj morajo proračunski uporabniki dodeljena sredstva do srede avgusta natančneje opredeliti, kar bo potem podlaga za sestavo rebalansa proračuna za prihodnje leto in proračuna za leto 2024.