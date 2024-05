Manj omejitev vpisa kot prejšnja leta

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je sporočilo, da bo letos 58 srednjih šol imelo omejitev vpisa, lani je bilo takih šol 70. Na programe z omejitvijo vpisa je vpisanih 8206 kandidatov, kar je 2310 manj kot lani. Ali so bili uspešni v prvem krogu, bodo izvedeli sredi junija, ko bo znano tudi, kje so še prosta mesta za drugi krog vpisnega postopka. Kar nekaj šol drugega kroga ne bo imelo, med njimi tudi nekaj najbolj želenih ljubljanskih gimnazij.

Že po prenosu prijav, rok je bil 23. aprila, je bilo jasno, da so se želje kandidatov za vpis v 1. letnik srednjih šol letos precej bolje porazdelile kot prejšnja leta. Še vedno je imelo nekaj šol presežek prijavljenih, a precej manj kot prejšnja leta. Zlasti se je to opazilo pri gimnazijah v večjih središčih, kar so zaznali tudi na ministrstvu: »Kandidati so v večini primerov ostali v svojem lokalnem okolju. Primerjava podatkov s preteklimi leti tudi kaže, da so se prijavljeni kandidati s prijavami večinoma porazdelili med posameznimi vrstami programov in med posameznimi šolami, tako da po roku za prenos prijav ne zaznavamo posebnega pritiska na posamezne programe ali šole.«

Na ministrstvu še ugotavljajo, da sta se zmanjšala deleža prijavljenih v gimnazijske programe in programe srednjega strokovnega izobraževanja, povečal pa se je delež prijavljenih v programe srednjega poklicnega izobraževanja. »To pomeni, da so se kandidati letos ustrezneje prijavljali v različne programe glede na svojo učno uspešnost,« še pišejo na ministrstvu.

Več vpisnih mest

Letos osnovno šolo zaključuje 21.305 osnovnošolcev, vseh kandidatov za vpis pa je 22.971. Najprej je bilo na voljo 26.066 vpisnih mest. Kot vsako leto so iskali dodatna vpisna mesta in jih zagotovili z oblikovanjem nadnormativnih oddelkov, če šola nima ponavljavcev tudi ta mesta lahko zapolnijo novinci, na šolah, kjer še imajo kadrovske in prostorske možnosti, pa so povečali število vpisnih mest. Skupaj je zdaj na voljo 26.582 prostih mest, kar je 3611 več, kot je kandidatov.

A želje mladih niso tako porazdeljene, da bi se v želeno srednjo šolo lahko vpisali vsi. Izbirnega postopka zaradi omejitve vpisa se bo moralo udeležiti 35,7 odstotka kandidatov (lani 45,9 odstotka). Vpis bodo omejili v 12 programih srednjega poklicnega izobraževanja. Kot ugotavlja ministrstvo, tu letos zaznavajo veliko povečanje zanimanja za vpis v program frizer, tradicionalno pa tudi za programe avtoserviser, računalnikar … Omejitev vpisa bo tudi v 22 programih srednjega strokovnega izobraževanja, v katerih so letos zaznali izrazito povečanje za vpis v programa gradbeni tehnik in ekonomski tehnik. Na programu gimnazija bo vpis omejen na 14 šolah, lani je bil na 26. Le na programu ekonomske gimnazije bo letos imelo omejitev več šol kot lani, in sicer skupno na petih šolah (lani na dveh).

Sprejeti vsi

Tisti, ki v prvem krogu ne bodo sprejeti v srednjo šolo, bodo sredi junija izvedeli, katere šole bodo imele prosta mesta v drugem krogu. Kar nekaj srednjih šol pa se za drugi krog sploh ni odločilo, potem ko jim je ministrstvo odobrilo več vpisnih mest. Tako bodo sprejele vse kandidate, ki so se vpisali v prvem krogu in s tem zaključili vpise. Za to so se, denimo, odločili na ljubljanskih gimnazijah Ledina, Vič, Bežigrad, Poljane in Jožeta Plečnika.

Direktor Gimnazije Bežigrad Ciril Dominko je dejal, da se jim je zdelo prav, glede na to, da presežkov ni bilo veliko, da sprejmejo vse, ki so želeli k njim. Dejstvo, da so se kandidati po najbolj želenih in več let najbolj obleganih gimnazijah relativno dobro razporedili, ga ne čudi: »Otroci zdaj poznajo vpis in se hkrati zavedajo, koliko njihove petice pomenijo. Vedo, na katero gimnazijo je bolje, da ne gredo, ker ne bodo mogli dobro delati. Ker visoke ocene resnično niso merilo. Ko smo leta 2013 delali raziskavo, smo ugotovili, da bi na našo gimnazijo za dva oddelka od osmih prišli drugi dijaki, če bi upoštevali nacionalno preverjanje znanja (NPZ).« NPZ naj bi upoštevali že prihodnje leto, a podrobnosti še niso znane.