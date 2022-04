Maske so padle, a se lahko jeseni vrnejo

V nadaljevanju preberite:

Danes je bil prvi dan, ko so ljudje tudi v notranjih prostorih lahko zadihali s polnimi pljuči oziroma brez mask. Maske smo nosili kar 744 dni, zato je ob tem, da jih ni treba več nujno nadeti, pri marsikomu opaziti vidno olajšanje. Po drugi strani pa je zaznati tudi, da jih starejši še vedno vestno uporabljajo, kar je iz vidika njihove varnosti tudi prav.

Ko so zaščitne maske s širjenjem epidemije začele postajati obvezne, so bili posamezniki, ki so nasprotovali njihovemu nošenju, redki. Maske so se pri preprečevanju širjenja okužb po mnenju epidemiologov izkazale za izredno učinkovite, sploh, če so jih ljudje uporabljali v skladu z navodili.

Izkušnjo o tem, kako je maska pomagala, je z Delom delil tudi Milan Krek, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Povedal je, da je bil najmanj trikrat v družbi okužene osebe in se lahko le uporabi maske zahvali, da je ostal zdrav. Pa čeprav jo je nosil čez brado in je bil ravno zato večkrat tarča kritik. »Pred časom sem več ur sedel na delovnem sestanku s sodelavko, pri kateri je bila okužba s covidom potrjena naslednji dan, a sem ostal zdrav,« je dejal Krek.