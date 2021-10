Maske so še vedno obvezne, a brez sankcij

Od 1. septembra do včeraj je šolski inšpektorat opravil 274 nadzorov in ugotovil 127 kršitev obveznega nošenja zaščitnih mask. Izdali so pet plačilnih nalogov in 122 opozoril. V devetnajstih primerih so naložili šolam še druge ukrepe. Po sodbi vrhovnega sodišča imajo v nekaterih osnovnih in srednjih šolah še več težav z upoštevanjem ukrepov, saj so nekateri sodbo razumeli, da maske v zaprtih prostorih niso več obvezne. Z ministrstva za izobraževanje so šolam poslali okrožnico, da so maske še vedno obvezne, in jim svetovali, da obveznost upoštevanja ukrepov določijo v internih aktih.

Del dijakov Srednje šole Zagorje vztraja pri nenošenju mask v razredu. »Dijaki so vložili tožbo na upravno sodišče. Njihov predlog za začasno odredbo in tožbo je upravno sodišče zavrglo. Dijaki so se pritožili,« je trenutno pravno situacijo opisala ravnateljica Aljaša Urbanija. Za dijake, ki nočejo nositi maske, je pouk organizirala drugače. »Dala sem jim manjšo učilnico, v kateri imajo pouk na daljavo. V matični učilnici pa so dijaki in učitelji z maskami. Prihodnji teden se bo za vse začelo praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih, ki je obvezno in del učnega programa. Seznanila sem jih, da pri delodajalcih veljajo vsa pravila varstva pri delu, v tem času tudi vsi ukrepi proti covidu-19.«

Na ministrstvu za izobraževanje so po sodbi vrhovnega sodišča pred dobrim tednom dni prejeli precej klicev. Mnogi so si odločitev vrhovnega sodišča narobe razlagali, zato je ministrstvo v ponedeljek v okrožnici pojasnilo, da »vrhovno sodišče ni razsojalo o obveznem nošenju zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih, ampak o tem, ali je opustitev te obveznosti prekršek, za katerega se lahko izreče globa. Odločitev vrhovnega sodišča nima neposrednega vpliva na obveznost nošenja mask, ampak na izrekanje sankcij za prekrške proti posameznikom, ki ne ravnajo skladno z veljavnim odlokom, ki ureja ukrepe za zmanjšanje nevarnosti okužb in širjenja okužbe z virusom sars-cov-2.« Na ministrstvu za zdravje so dodali, da bi bilo »ne glede na odločitev vrhovnega sodišča zaželeno razumevanje ljudi, ki prihajajo v socialni stik, da je nefarmakološka zaščita primerna in zaželena zaradi preventivnega varstva lastnega in sočlovekovega zdravja«.

Brez pravnih odgovorov

Predsednica društva ravnateljev srednjih šol Nives Počkar je povedala, da na njeni šoli ni težav. »Odločba vrhovnega sodišča govori le o kaznih, ne o nošenju mask. Lahko damo obveznost nošenja mask v šolska pravila, a to je vse.« Ravnateljica Aljaša Urbanija je dodala, da so ravnatelji razpeti med različnimi mnenji. »Na naši šoli je med učitelji 96-odstotna precepljenost, med vsemi zaposlenimi pa 90-odstotna. Zaposleni pričakujejo, da bom zagotovila zdravo okolje.«

Morda so v še večjih težavah osnovnošolski ravnatelji. Osnovna šola je namreč obvezna. Predsednik zveze osnovnošolskih ravnateljev Gregor Pečan je dejal, da se problemi pojavljajo zaradi nerazumevanja. »Ljudje ne razumejo sodbe vrhovnega sodišča. Vse pa je posledica tega, da v državi ni ustreznega pravnega odgovora. Kar sprejmejo, se pokaže za protizakonito ali celo protiustavno.«

Na to je opozoril tudi glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj. »Nošenje mask je zapovedano. Nastajajo pa vrzeli zaradi nedomišljenosti ukrepov. Prav zato imamo vlado, da take stvari reši. Na tej točki se kaže operativna sposobnost vlade. Ali da sprejme ustrezen predpis, ki bo zakonit, ali pa naj reče, da ukrep ne velja več. Ne more pa narediti ničesar in preložiti odgovornost na učitelje in ravnatelje. Prav to zdaj vlada počne in kaos se veča.«