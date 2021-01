Med osrednjimi opozicijskimi kritikami dolgotrajno zaprtje šol

V opozicijskih LMŠ, SD in SAB so potrdili, da bodo prispevali podpise pod interpelacijo ministrice za izobraževanje Simone Kustec, ki jo je v četrtek najavil koordinator Levice. V izjavah so opozarjali predvsem na dolgotrajno zaprtje šol, kar da ima hude posledice za šolajočo se generacijo, zlasti pa otroke iz socialno šibkejših okolij.Izobraževanje je temelj razvoja, je poudaril vodja poslanske skupine LMŠ. Šole so po njegovih besedah z nekaj izjemami zaprte že od marca, ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec in premier Janez Janša pa ne najdejo rešitev. Kot je dodal, bi bilo dovolj že, če bi obiskali nekatere sosednje države, kjer so jasno opozarjali, da se šole zapira zadnje. Podpise pod interpelacijo Kustečeve bodo po njegovi napovedi prispevali vsi poslanci LMŠ.»Vsi skupaj smo že siti tega, da se tako ravna z našimi otroki, ki nujno potrebujejo znanje,« je bila kritična poslanka SD. Tudi v SD interpelacijo soglasno podpirajo, saj menijo, da ravnanja ministrice »niso v skladu z demokratičnimi načeli naše države«. Poslanka se boji, da bo to leto in ta generacija »izgubljena generacija«, vendarle pa upa v čim prejšnjo rešitev, da se otroci končno vrnejo v šolo.V izjavi za medije pred DZ je interpelacijo komentiral tudi podpredsednik SD Jernej Pikalo. Izobraževanje je po njegovih besedah »nekaj, kar ne more čakati« in če zamudimo priložnost za izobraževanje, ga ni mogoče nadoknaditi, saj so otroci le enkrat stari toliko, kot so. Ukrepi vlade na šolskem področju po njegovih besedah niso ne utemeljeni ne dolgoročno načrtovani, ampak gre za »stihijo, kjer se iz tedna v teden stvari spreminjajo«. Epidemijo covida-19 imajo tudi druge države in položaj je težak, vendar pa ga druge države vsaj na šolskem področju obvladujejo "mnogo, mnogo bolje«, je med drugim dejal Pikalo.Dolgotrajno zaprtje šol moti tudi poslansko skupino SAB, ki bo prav tako prispevala podpise pod interpelacijo, je napovedala vodja te poslanske skupine. Med drugim je pojasnila, da jih je zelo zmotilo, da se je vlada za obalno-kraško in zasavsko regijo odločila, da po nekaj dneh ponovno vpelje pouk na daljavo. Učitelji, starši in otroci zdaj res ne vedo več, katera pravila veljajo in katera ne, je opozorila Kociprova.Poslanec(Levica) pa je ocenil, da se vlada z odpiranjem in ponovnim zapiranjem šol norčuje iz državljank in državljanov. Gre za hudo kršitev pravico do dostopa izobrazbe, ki ima še posebej hude posledice za tiste otroke, ki so v deprivilegiranih položajih oz. ki prihajajo iz revnih družin. Sicer pa je to po njegovih besedah le vrh ledene gore tega, »kako zelo neučinkovita in nesposobna je vlada Janeza Janše pri tem, da bi slovensko družbo obvarovala pred epidemijo covida-19 in njenimi posledicami«.