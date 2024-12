Med prazniki bomo bolj izpostavljeni virusom gripe in covida

Britanska NHS, Nacionalna zdravstvena služba, v teh dneh poziva klinično ogrožene skupine k brezplačnemu cepljenju proti gripi in covidu. Na območju Cambridgeshirea in Petersborougha je bilo razdeljenih več kot 425.000 cepiv proti gripi in covidu, poroča BBC. Kljub pozivom se po podatkih pristojnih zdravstvenih služb na teh območjih proti covidu še zmeraj ni cepilo 68.000 ljudi, proti gripi pa še več – 74.000.

»Med božičnimi prazniki, ko se zbiramo s prijatelji in družino v zaprtih prostorih, se lahko virusi, ki povzročajo covid in gripo, lažje širijo,« opozarjajo ljudi na pravočasno zaščito britanske zdravstvene oblasti.

Klinično ogrožene skupine so tiste z boleznimi pljuč, nekaterimi boleznimi srca, boleznimi ledvic ali jeter, s sladkorno boleznijo in nekaterimi boleznimi, ki vplivajo na možgane, med njimi so tudi bolniki s Parkinsonovo boleznijo.

V Sloveniji NIJZ na cepljenje opozarjal že oktobra

Nemški zdravstveni minister Karl Lauterbach se je že 16. oktobra letos cepil proti gripi in covidu. FOTO: Ebrahim Noroozi/Via Reuters

Na »določena cepljenja, ki zmanjšajo možnost, da bi zboleli, ter preprečujejo težji potek bolezni, resne zaplete in potrebo po zdravljenju v bolnišnici«, je že sredi oktobra opozarjal tudi slovenski NIJZ, Nacionalni inštitut za javno zdravje. Cepljenje proti gripi priporoča vsem prebivalcem, nekaterim pa priporočajo tudi »druga cepljenja, kot so cepljenje proti covidu-19, proti pnevmokoknim okužbam in proti respiratornemu sincicijskemu virusu (RSV)«.

NIJZ cepljenje proti gripi priporoča »vsem prebivalcem, ki želijo sebe in svoje bližnje zaščititi pred boleznijo, še zlasti skupinam z večjim tveganjem za težek potek bolezni«. Cepljenje proti gripi je treba opraviti vsako leto.

Starejšim in kroničnim bolnikom hkrati s cepljenjem proti gripi priporočajo tudi cepljenje proti pnevmokoknim okužbam. Cepljenje proti covidu-19 se za jesen 2024 priporoča tistim, ki tvegajo težji potek covida-19, to je oskrbovancem domov za starejše občane oziroma socialno varstvenih zavodov, kroničnim bolnikom ter starejšim od 65 let. Cepljenje proti RSV se priporoča nosečnicam, zanje je brezplačno, pa tudi osebam, starim 60 let in več, za katere je cepljenje proti RSV samoplačniško.

Cepljenje proti covidu-19 je brezplačno za vse prebivalce in se lahko opravi pri izbranem osebnem zdravniku, v ambulantah za cepljenje v nekaterih zdravstvenih ustanovah ter na območnih enotah NIJZ.

Ker nas cepljenje proti covidu-19 ne zaščiti pred gripo, in obratno, cepljenje proti gripi nas ne zaščiti pred covidom-19, je mogoče cepljenje proti gripi in cepljenje proti covidu-19 opraviti sočasno ali s kakršnimkoli presledkom, še svetuje NIJZ.