Med stavko tudi po osebne dokumente

»Stavka bo, med vikendom se ni zgodilo nič in tudi pogajanj ni bilo. Državni sekretar na ministrstvu za javno upravo (MJU) Jure Trbič je sicer v sobotnem telefonskem pogovoru izrazil pričakovanje, da bi tridnevno stavko preložili, a se to ne bo zgodilo,« pravi Frančišek Verk, predsednik Sindikata državnih organov (SDOS). Bodo pa na upravnih enotah kljub temu morali zagotavljati skoraj vse storitve – od denimo izdajanja osebnih dokumentov do gradbenih in uporabnih dovoljenj.

Na kar 41 od 58 upravnih enot (UE) po državi se danes začenja tridnevna stavka več kot 2000 uradnikov oziroma dobrih 85 odstotkov vseh zaposlenih. Razlog: preobremenjenost zaposlenih, množični odhodi kadra na druga delovna mesta, kopičenje vlog na upravnih enotah in prenizka plačila. V krovnem sindikatu SDOS že več kot desetletje opozarjajo na nevzdržne razmere na UE in se zavzemajo tudi za dvig plač zaposlenih za sedem plačnih razredov. A ker se pogovori z resornim ministrstvom od lanskega novembra, ko je stavkalo okoli 800 uradnikov na sedmih UE, niso premaknili z mrtve točke, nerešeni postopki pa se le še kopičijo, bomo tokrat priča prvi množični stavki uradnikov v zgodovini Slovenije.

Kje in kako bodo stavkali

»Vse zahteve sindikata se bodo obravnavale v okviru pogajanj o prenovi plačnega sistema za javne uslužbence. Minuli teden so potekala centralna pogajanja, v najkrajšem času se bodo nadaljevala tudi pogajanja po stebrih. Uslužbenci upravnih enot so uvrščeni v steber javne uprave in prepričan sem, da bomo v okviru stebra javne uprave odprave nesorazmerij ustrezno naslovili tudi vprašanja plač zaposlenih na UE,« je ob napovedani stavki v petek poudaril Peter Pogačar, generalni direktor Direktorata za javni sektor na MJU.

Na UE Sevnica in Kočevje bo stavka trajala le en dan. Če potrebujete osebne dokumente ali gradbeno dovoljenje, jih morajo uradniki izdati kljub stavki. Stavka uradnikov ne bo plačana, zatrjujejo na MJU.

Na petnajstih upravnih enotah bodo potekale enodnevne stavke, na preostalih šestindvajsetih pa bodo zaposleni stavkali tri dni, torej do vključno srede. Za danes so enodnevno stavko napovedali zaposleni na UE Sevnica in Kočevje, jutri bodo le en dan stavkali na UE Črnomelj. V sredo pa so enodnevno stavko napovedali na naslednjih upravnih enotah: Ajdovščina, Celje, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Laško, Nova Gorica, Pesnica, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Šmarje pri Jelšah, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Za tridnevno stavko pa so se odločili uradniki v Brežicah, Cerknici, Domžalah, Gornji Radgoni, Grosupljem, na Jesenicah, v Kopru, Kranju, Krškem, Lendavi, Ljubljani, Logatcu, Mariboru, Metliki, Mozirju, Murski Soboti, Novem mestu, Ormožu, na Ptuju, v Radovljici, Rušah, Slovenski Bistrici, Slovenskih Konjicah, Trebnjem, Velenju in Žalcu.

Na MJU pravijo, da bodo morali zaposleni kljub stavki zagotavljati skoraj vse storitve za občane. To so, kot je v petek povedal Iztok Hrovat iz službe za upravne enote na resornem ministrstvu, naloge, ki so bistvene za delovanje in komuniciranje s strankami. Tako bodo morali na UE sprejemati vloge, izdajati izpise ali potrdila. Po vsebini so to tudi osebne listine, torej osebne izkaznice, potni listi, prometna in vozniška dovoljenja ter tudi nekatere zadeve s področja orožja. »Bistvene naloge, ki jih morajo med stavko opravljati, so še s področja notranjeupravnih zadev in prostora, kot so gradbena in uporabna dovoljenja, ki so v procesu izdajanja. Delovati morajo tudi podporne službe na upravnih enotah, saj morajo zagotavljati, da so te storitve oziroma naloge tudi opravljene,« je še pojasnil Hrovat.