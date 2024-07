Milijon in pol za enoletno terapijo otroka

V nadaljevanju preberite:

Na pobudo Društva Viljem Julijan, da se otrokom v Sloveniji in Evropi omogoči dostop do najnovejših in najdražjih genskih terapij takoj, ko jih potrdi ameriška agencija za zdravila, so se odzvali pri Oddelku za zdravila na ZZZS. Pojasnili so, zakaj to ni mogoče. Predstavljamo še podatke o petih najdražjih bolnišničnih zdravilih in najdražjih letnih terapijah za otroke v lanskem letu.