Milijoni Avstralcev so se zbudili v prvi dan karantene

Matt Hancock je zapustil britansko vlado zaradi objema sodelavke. FOTO: Niklas Halle'n/AFP

Visokošolski sindikat je pozval rektorje in resorno ministrstvo, naj izkoristijo poletne mesece za aktivnosti, ki bodo zagotovile, da izobraževalne ustanove tudi ob novem valu epidemije ostanejo odprte. V tem času naj poskrbijo za načrt, ki bo omogočil normalizacijo študija in preprečil preobrazbo univerz v dopisne šole, so zapisali v pozivu.Od ministrstva za izobraževanje in vodstev javnih univerz v visokošolskem sindikatu tako med drugim zahtevajo, naj se študijski proces z naslednjim študijskim letom normalizira in poteka v živo. Prav tako pozivajo, naj fakultete v rumeni in rdeči fazi ostanejo odprte ter da vzporedno podvojeno in neplačano izvajanje pedagoškega procesa na daljavo ne sme postati redna delovna obveznost pedagoških delavcev. Vodstva univerz pozivajo še, naj aktivneje spodbujajo zaposlene in študente k cepljenju.Ker se novi koronavirus širi predvsem aerosolno in v zaprtih prostorih, se lahko izobraževalne in druge javne ustanove po oceni visokošolskega sindikata v primeru novih zaostritev epidemije zapiranju izognejo tudi s prenovo prezračevalnih sistemov, so v javnem pozivu zapisali v visokošolskem sindikatu.V Sloveniji je v letu 2020, ki ga je zaznamovala epidemija covida-19, delovalo 150.324 podjetij s pretežno tržno dejavnostjo, ki so skupno ustvarila 98,3 milijarde evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 6,3 odstotka manj kot v letu 2019. Največji upad so imela podjetja v gostinstvu ter potovalne agencije in organizatorji potovanj.Kot je objavil statistični urad, je na poslovanje podjetij v letu 2020 močno vplivala epidemija, vendar ne povsod slabo. Podjetja v industriji, razen rudarstvu, v informacijskih dejavnostih, poslovanju z nepremičninami in v strokovnih dejavnostih, so ustvarila več dodane vrednosti kot v letu 2019. Gradbeništvo je poslovalo pozitivno.Položaj britanskega ministra za zdravje bo po odstopuzasedel, ki je v preteklosti že opravljal več pomembnih vladnih funkcij. Hancock je odstopil zaradi kritik na račun kršenja ukrepov za omejitev širjenja novega koronavirusa, potem, ko so ga varnostne kamere ujele v objemu svoje pomočnice na ministrstvu.Posnetki Hancocka innaj bi v poslopju ministrstva nastali 6. maja, ko naj glede na veljavne ukrepe ne bi smelo priti do druženja v zaprtih prostorih. Druženja v delovne namene so bila sicer izjema. Kot je v izjavi v soboto sporočil Hancock, ki je sicer poročen, je zadnja stvar, ki bi si jo želel, da njegovo zasebno življenje odvrne pozornost od polne osredotočenosti na soočanje s pandemijo. Vlada mora biti iskrena do ljudi, ki so med pandemijo toliko žrtvovali, tudi če jih je pustila na cedilu, kot sem jih pustil sam s kršenjem pravil, je dodal.Hrvaški nogometni reprezentantje bil pozitiven na rednem testiranju na novi koronavirus, zato je moral za deset dni v samoosamitev, je sporočila Hrvaška nogometna zveza (HNS). To pomeni, da v tem času tudi ne bo mogel igrati na evropskem prvenstvu. Vsi preostali reprezentanti, člani strokovnega štaba in delegacije so negativni.»Zdravniška služba reprezentance je osamila Ivana od preostalih igralcev ter takoj o okužbi podrobno obvestila pristojno epidemiološko službo, obenem pa upoštevala vse protikoronske ukrepe,« so sporočili iz HNS. To je velik udarec za selektorjain »kockaste« pred tekmo osmine finala eura proti Špancem, ki bo v ponedeljek v Københavnu.V Avstraliji so uvedli dvotedensko karanteno, saj skušajo ustaviti delta različico covida-19, ki je bolj nalezljiva. Restavracije, bari in kavarne v okolici Sydneya so bili včeraj nabito polni, ko so soseske mesta druga za drugo dobivale navodila, naj ljudje ostanejo doma. Mestne oblasti so hotele karanteno omejiti na poslovno četrt in živahne vzhodne soseske, a je hitra rast števila okužb na drugih območjih potem sinoči botrovala bolj ostrim omejitvam. Več kot 110 novih primerov so potrdili od sredine junija, potem, ko so v mestu prej našteli le po nekaj primerov, poroča AFP.Prebivalci Sydneya morajo dva tedna ostati doma, izjeme so nakup osnovnih potrebščin, zdravstvene storitve, rekreacija in šolanje. Od doma gredo lahko tudi tisti, ki ne morejo delati doma. Vsi, ki so obiskali Sydney, morajo v izolacijo za 14 dni. Avstralija je sicer med najuspešnejšimi državami v omejevanju širjenja covida-19. Pri 25 milijonih prebivalcev so imeli 30.000 ukužb in 910 mrtvih s covidom-19.