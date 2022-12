Miloš Milović v stikih z več Golobovimi ministri

Predsednik vlade Robert Golob in minister za zdravje Danijel Bešič Loredan nista edina v vladni ekipi, ki sta s kamniškim podjetnikom in nekdanjim nepravnomočno obsojenim Drnovškovim varnostnikom Miloš Milović razpravljala o varovanju. Vsi pa poudarjajo, da z njim niso sklenili nobene pogodbe in da je to počel brezplačno.

Milović se je srečal tudi s finančnim ministrom Klemnom Boštjančičem, pri čemer na ministrstvu odgovarjajo, da šlo le za kratek pogovor in ne svetovanje. Na kratkem obisku je bil v začetku mandata tudi pri ministru za okolje in prostor Urošu Brežanu in in generalni sekretarki, kjer je po njihovih navedbah izpostavil pomen varnosti na splošno. »Milović je bil v prostorih ministrstva na Dunajski cesti 48 še enkrat v okviru sestanka z Občino Komenda, pri čemer ga je na sestanek pripeljalo vodstvo občine,« so nam še pojasnili.

»Ob prevzemu ministrstva, v začetku junija, je gospod prišel na lastno pobudo. V kratkem obisku je opozoril kabinet ministra na varnostna tveganja. Z ministrom se ni sestal. Od takrat z gospodom nismo imeli več stikov,« pa odgovarjajo na ministrstvu za infrastrukturo, ki ga vodi Bojan Kumer.

Ministrica za javno upravo, ki zdaj začasno vodi tudi notranje zadeve, Sanja Ajanović Hovnik pa pravi, da ga pozna še iz predvolilnega časa. Nikoli se nista pogovarjala o varnosti. V času po nastopu funkcije pa ji je v kratkem srečanju čestital le za prevzem ministrskega položaja. Pozneje nista imela več stikov.

Na ostalih ministrstev zatrjujejo, da jih ni obiskal oziroma v primeru zunanjega ministrstva in notranjega ministrstva, da ni zabeležen v evidencah obiskov.

Golob, ki je sicer sam povprašal o organiziranosti varovanja, je že zatrdil, da morebitnih drugih pogovorov ni opravljal po njegovem pooblastilu. Se pa ob njegovi jasni vpetosti v najvišje odločevalske strukture, predvsem Gibanja Svoboda - omenjeni ministri so iz njihove kvote - odpira vprašanje, kolikšne dostop do informacij in do tajnih podatkov je imel Milović. »Pojavlja se tudi možnost tveganja, da bi zunanja oseba, ki nima nobenega pogodbenega razmerja z ministrstvom, s tem pa tudi ne nosi nobene odgovornosti v zvezi s prejetimi informacijami, informacije o varnostnih in drugih tveganjih, povezanih z varnostjo, ki jih pridobi od ministra, lahko zlorabila ali predala nepooblaščenim osebam,« je na eno od tveganj brezplačnega svetovanja – poleg morebitnih protiuslug – že opozorila Komisija za preprečevanje korupcije.

Da nadzora nad tem, kakšna je bila Milovićeva vloga in njegov dostop do tajnih podatkov še ni zaključena, pa je po nenapovedanem nadzoru na Policij povedal tudi še predsednik parlamentarne komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) Janez Žakelj.