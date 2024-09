Mimobežni palestinsko-izraelski dialog na Bledu

Zaradi vabila nekdanji izraelski zunanji ministrici Cipi Livni je bil program letošnjega Blejskega strateškega forma (BSF) večkrat spremenjen. Nazadnje še včeraj, saj je udeležbo odpovedal generalni sekretar in soustanovitelj Palestinske nacionalne pobude Mustafa Barguti. Po neuradnih informacijah je sodelovanje protestno odpovedal zaradi izraelske evakuacije njegovega rojstnega kraja na Zahodnem bregu.

Kljub pozni odpovedi je namesto Bargutija nastopila Amal Džadu, zunanjepolitična svetovalka palestinskega premiera. Organizatorji BSF so sicer vztrajno ponavljali, da je forum namenjen soočanju različnih pogledov, a tako Amal Džadu kot Cipi Livni sta nastopili v ločenem pogovoru z moderatorjem. Edina skupna točka je bila, da sta se obe zavzeli za rešitev dveh držav, v njunih izvajanjih pa se je izrisal diametralno nasproten pogled na vojno in odgovornost zanjo.

Amal Džadu se je Sloveniji najprej zahvalila za priznanje Palestine, ki da ni le simboličen korak, ampak tudi bistven korak v smeri rešitve dveh držav. Priznanje Palestine po njenem mnenju ni usluga, ampak pravica do samoodločbe, ki jo ima Palestina. Zunanji ministrici Tanji Fajon se je zahvalila za poziv drugim državam, naj priznajo Palestino: »Povsem naravno je, da vse države, ki so priznale Izrael, priznajo tudi državo Palestino.«

»Obstaja občutek sovraštva in maščevanja, ki slepi izraelske naseljence in vojake, zato je kakršnakoli enotna država skoraj nemogoča. Edini izhod je ločitev na podlagi mednarodnega prava in resolucij varnostnega sveta OZN,« je dodala palestinska diplomatka.

Palestinska uprava podpira rešitev dveh držav, ki po njenih besedah ni palestinska, ampak globalno sprejeta ideja, njeno uveljavitev pa da nenehno spodkopava Izrael, pri čemer ob podpori več zahodnih držav ignorira prevladujoče mnenje mednarodne skupnosti, mednarodno pravo in resolucije OZN.

Dogajanje na zasedenem Zahodnem bregu, kjer so izraelske sile pred kratkim razširile svoje operacije, je Amal Džadu označila za konsolidacijo naseljenskega kolonializma, etničnega čiščenja in apartheida, kar po njenem mnenju potrjujejo tudi izjave nekaterih skrajno desnih izraelskih ministrov.

Pričakovani odziv civilne družbe

Nekdanja izraelska zunanja ministrica Cipi Livni je delovanje izraelskih sil na Zahodnem bregu pričakovano označila za legitimno, ker da s tem preprečujejo teroristične napade. Je pa Cipi Livni obsodila izraelske naseljence, ki izvajajo nasilje nad palestinskimi civilisti.

V svojih utemeljitvah je izraelsko nasilje v Gazi upravičevala s pravico Izraela do samoobrambe, pri tem pa je ostro kritizirala palestinsko gibanje Hamas. Označila ga je za največjo oviro na poti do iskanja rešitve za izraelsko-palestinski konflikt. Cipi Livni je podprla vlado Benjamina Netanjahuja s tem, ko se je zavzela za popolno uničenje Hamasa. Kot del rešitve pa je omenila krepitev Palestinske uprave ob politični in vojaški podpori drugih arabskih držav.

Prihode visokih gostov v blejsko festivalno dvorano so zasenčili protesti. Ministrica Tanja Fajon je dejala, da je bil takšen odziv civilne družbe pričakovan. Cipi Livni se je izognila sprejemu na rdeči preprogi pred začetkom foruma, po naših informacijah pa je za njeno varnost skrbelo precej več policistov in varnostnikov kot za druge visoke goste foruma.