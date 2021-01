Minister Tonin mladim na široko odpira vrata vojske

Slovenski vojski, ki jo že leta tepe kadrovska suša, je v lanskem letu uspelo negativne kadrovske trende obrniti, je javnosti sporočil minister za obrambo Matej Tonin. Letos se bo predvidoma upokojilo 350 pripadnikov stalne sestave vojske, vojska pa namerava zaposliti 1200 novih ljudi.



Slovenska vojska je v letu 2020 pridobila 369 vlog za zaposlitev v vojski in pridobila 222 novih pripadnikov, kar je dvakrat več kot leto prej. Na obrambnem ministrstvu to, glede na rezultate iz preteklih let, ocenjujejo kot velik uspeh. Poleg tega so lani pridobili 232 novih pogodbenih rezervistov, povečalo se je tudi število vlog za vojaško štipendijo, do konca leta pa so sklenili 36 štipendijskih vlog.



Da se bodo razmere na kadrovskem področju lahko izboljševale še naprej, so na ministrstvu zasnovali drugačen sistem zaposlovanja skozi enotno vstopno točko, namesto skozi dosedanje tri različne vstopne točke. Poenostavili so tudi postopke, saj želijo skrajšati čas od prijave kandidata do sklenitve pogodbe o zaposlitvi.



V povprečju zdaj trajajo postopki od prijave do sprejema posameznika v vrste poklicnih vojakov tudi do 96 dni, ministrstvo je ta čas skrajšalo na že manj kot en mesec, načrtujejo pa vse zdravstvene preglede, varnostna preverjanja in druge postopke skrajšati na največ sedem dni.



Enotna vstopna točka za sprejem v vojsko bo uradno začela z delovanjem prvega junija. Tedaj bo začel veljati tudi novi, trifazni način usposabljanja bodočih pripadnikov strateške rezerve, pogodbene rezerve in stalne sestave vojske.



V prvi fazi prostovoljnega služenja bo usposabljanje trajalo pet tednov, na koncu tega obdobja bo posameznik postal vojak strateške rezerve. V drugi fazi, ki bo trajala šest tednov, bodo usposabljali pripadnike pogodbene rezerve, tej fazi pa bosta sledila še dva tedna usposabljanja, na koncu katerega bo vojak lahko sklenil pogodbo o zaposlitvi s Slovensko vojsko.



Da bi še dodatno povečali privlačnost vojaškega poklica, bo vojska mladim, ki se udeležijo prve in druge faze usposabljanja, ponudila plačilo in pri tem dala vavčer za 30 ur vožnje v avtošoli. »Težko bo kdorkoli v zasebnem sektorju tekmoval z našo izjemno velikodušno ponudbo,« je prepričan minister Tonin.



Če bo naval na to ponudbo zelo velik, bodo morali vojaška usposabljanja izvesti večkrat na leto. Novim potrebam bodo prilagodili centre za usposabljanje in nastanitvene zmogljivosti. Tiste, ki imajo jeseni študijske obveznosti, bodo sprejeli v poletne termine usposabljanj, za druge pa bodo usposabljanja v drugih časovnih okvirih.



Tečejo pogovori s Hokejsko zvezo Slovenije, da bi hokejisti postali pogodbeni rezervisti, da bi usposabljanje izvedli po koncu sezone in pred začetkom nove sezone. Odprto za mlade in šolajoče se bo od prvega junija do konca septembra.



Na vprašanje, kaj so ključni razlogi, da so se negativni kadrovski trendi izboljšali, Tonin odgovarja, da so začeli odpravljati težave sami pri sebi, odprava birokratskih ovir, spremenili so pristop pri nabornih akcijah, kjer zdaj sodelujejo najboljši častniki in podčastniki, in ne tisti, s katerimi vojska ne ve, kaj bi naredila.



Kot pomemben dejavnik pa je izpostavil tudi dejstvo, da so začeli o Slovenski vojski tudi v vojski govoriti o dobrih zadevah, in ne zgolj o slabih, kar vojsko dela mladim bolj privlačno. Kriza tudi nekaj prispeva k temu, da mladi ljudje iščejo stabilno zaposlitev v vojski, prihajajo pa tudi rezultati promocijske akcije.

