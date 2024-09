Minister za izobraževanje Dario Felda odstopil

Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda je podal ustno odstopno izjavo, premier Robert Golob bo za njegovega naslednika predlagal direktorja zavoda za šolstvo Vinka Logaja, je po srečanju koalicije dejal podpredsednik vlade Matej Arčon. Kot je pojasnil, je Felda izrazil željo, da ponovno odide v akademske vode.

Kot so sporočili z ministrstva za vzgojo in izobraževanje, se je minister Felda »za prenehanje opravljanja ministrske funkcije odločil na podlagi več pogovorov s predsednikom vlade. Po končanem mandatu bo nadaljeval z delom na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem.« Dodali so, da bo Felda uradno pisno odstopno izjavo podal v prihodnjih dneh.

Predlog predsednika vlade, da bi Feldo nasledil Logaj, je prišel dober mesec za tem, ko je svet Zavoda RS za šolstvo objavil javni razpis za direktorja zavoda. Takrat je bilo rečeno, da se bo Vinko Logaj konec septembra upokojil. Zdaj so očitno načrti drugačni, mnogi pa menijo, da bi z Logajem na čelu ministrstva za vzgojo in izobraževanje dobili ministra, ki je ministrstvo dejansko vodil že zdaj.

Vinko Logaj se je od ravnateljev avgusta na konferenci na Brdu pri Kranju poslovil, da odhaja v pokoj. Mesec dni kasneje je kandidat za ministra. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Predsednica združenja ravnateljev Mojca Mihelič je bila nad novico o odstopu Darja Felde presenečena, nato pa za Delo dodala: »Presenečena sem, da premier za ministra ne more najti nekoga s svežimi idejami.«

Predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije Silvija Komočar je dejala, da je odstop Felde popolno presenečenje, še večje presenečenje pa je predlog Logaja za ministra: »Od nas se je poslovil na tradicionalni avgustovski konferenci ravnateljev na Brdu pri Kranju z besedami, da odhaja v pokoj.« Poudarila je, da ima sicer od novega ministra veliko pričakovanj: »Pričakujem, da se uredijo vse zakonske spremembe, da se posodobi zakon o vrtcih, ki je v pripravi. Pričakujem ureditev kurikularne prenove po celotni vertikali, spremembe v zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter ureditev plač, tudi kar se tiče ravnateljev. Dejansko sem vse to pričakovala že od Felde, zdaj pričakujem naprej.«

Presenečena nad predlogom premiera je tudi predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije Nives Počkar: »Tega nisem pričakovala, ker sem spremljala tudi volitve novega direktorja zavoda. Vsekakor pa pričakujem, da bo ravnatelje nekdo o tem obvestil z okrožnico.«