Otroci v ponedeljek spet v razredih, manj šolanja na domu

Še dva dneva nas ločita od novega šolskega leta, v katero bo vstopilo 192.774 osnovnošolcev, od tega 20.173 prvič. V srednje šole je vpisanih okoli 84.000 dijakov, skoraj 3000 več kot prejšnje šolsko leto. Če so nekateri mlajši otroci na trnih in komaj čakajo, da se njihov hram učenosti spet odpre, pa so ravnatelji zadnja dva meseca sestavljali eno najtežjih sestavljank. Koga dati v razred, če ljudi ni?

»Seveda smo pripravljeni. Danes je učiteljica matematike dala odpoved, ker gre na drugo šolo,« je na vprašanje, kako so pripravljeni na novo šolsko leto, včeraj odgovorila predsednica združenja ravnateljev in ravnateljica osnovne šole Danile Kumar Mojca Mihelič. »Nimam učitelja matematike in slovenščine, zdaj objavljamo ponovni razpis za spremljevalca učencev. Ljudje so namreč neresni. Prijavijo se na razpis, pošljemo jim obvestilo, da so izbrani, potem pa ni od njih nobenega glasu več. Za otroke bo seveda poskrbljeno, ampak poskrbljeno bo samo in izključno zato, ker mi sami poskrbimo, da je poskrbljeno. Kaj pa naj rečem ob začetku šolskega leta? Nimam matematika, pojdite se učit matematiko na drugo šolo?« se sprašuje Miheličeva.

V Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije v novem šolskem letu vsem želijo »mir in vedrino, da bodo šole lahko izvajale, kar je njihovo poslanstvo. Želimo, da bi se čim več mladih odločilo za poučevanje … Da bi na sodoben način in drzno pristopali k temu poklicu, da bi videli priliko, kaj pomeni biti vodja, ikona, 'frajer' v razredu, kjer otroke zlahka motiviraš z lastnim zgledom. Taki učitelji so ključni za otroke. Spomnite se svojih najboljših učiteljev. Vsi vemo, koliko so nam dali. Zaradi njih si je večina izbirala poklice, zanimanja. Res noro poslanstvo.«

Novo šolsko leto bo prineslo precej novosti. Ena največjih je gotovo uvedba tako imenovanega razširjenega programa, ki bo na 144 šolah po državi, ki so ga do zdaj že poskusno vsaj v nekem delu izvajale, nadomestil jutranje varstvo, podaljšano bivanje, interesne dejavnosti, neobvezne izbirne predmete … Program bodo nato postopno uvajali še po drugih šolah, vse ga bodo izvajale v šolskem letu 2028/2029. Novost je uvedba prvega tujega jezika v prvem razredu vseh osnovnih šol, večina je to sicer izvajala že zdaj. Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) bo obvezno tudi v tretjem razredu, v devetem bo štelo kot merilo za vpis v srednjo šolo ob omejitvi vpisa. Najbolj razburja odločitev, da ne bo drugega roka, če bo otrok manjkal, pa mu bodo dosežke določili kot mediano dosežkov njegovih vrstnikov, ki bodo imeli enako število točk iz ocen.

Pomembna sprememba, o kateri se ni prav veliko govorilo, je z novelo zakona o osnovni šoli uzakonjeno postopno uvajanje otrok priseljencev k pouku obveznih predmetov. A tu imajo šole spet več vprašanj kot odgovorov. Kot so potrdili na ministrstvu, se normativ za ure slovenščine za učence, katerih materni jezik ni slovenščina, za osnovne šole ni spremenil. To pomeni, da dobijo šole sistemizirane ure slovenščine za otroke, ki so v Sloveniji prvo leto oziroma največ leto in pol. Ravnatelji drug za drugim ugotavljajo, da je ur absolutno premalo, veliko otrok, zlasti tistih, ki govorijo neslovanske jezike, pa tudi po dveh, treh, celo štirih letih ne zna dovolj slovensko, da bi se lahko vključevali v redni pouk.