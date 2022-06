Bešič Loredan: Ključni točki sprememb bosta informatizacija in digitalizacija

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, ki je posle od svojega predhodnika Janeza Poklukarja prevzel v četrtek, na novinarski konferenci skupaj s svojima svetovalcema Tjašo Vidic in Alešem Šabedrom predstavlja načrt dela in ožjo ekipo, ki z njim prihaja na ministrstvo za zdravje.

Minister Loredan Bešič je dejal, da bo Tjaša Vidic njegov stik z vlado. Njena vloga bo, da komunicira z uradom predsednika vlade in vodi strategijo. Aleš Šebeder bo, kot je dejal minister, svetovalec, njegova naloga je, da čim prej vzpostavi urad za nadzor in kakovost nabav v zdravstvenem sistemu. Najkasneje v dveh do treh tednih bi ta urad moral zaživeti, z njim bo narejena podlaga za dokončno ukinitev direktoratov za ekonomiko in razvoj.

Ključni točki sprememb na ministrstvu za zdravje bosta informatizacija in digitalizacija, je dejal minister. Aktivno se pripravljamo na pripravo interventnega zakona, ki bo dokončna do sredine prihodnjega tedna, nato bodo v koaliciji sprožili vse ustrezne postopke. V tem trenutku intenzivno delamo, ekipa je sestavljena, noben tekoči posel se ni ustavil, je še povedal Bešič Loredan.

Ministrova svetovalka Tjaša Vidic je povedala, da bodo zdravstveni sistem spreminjali na način, da se zadeve ne ustavljajo, pač pa se mora takoj pripraviti ustrezno pravno podlago za napovedane spremembe.

Šabeder trenutno vodi dva direktorata, ki bosta dala tudi kadrovske temelje za nov urad, ki bo bdel nad nabavami v zdravstvu. Na področju nadzora javnih zdravstvenih nadzorov se je skozi leta pokazalo, da je potrebno dati več odgovornosti in pristojnosti nadzornikom, je dodal Šabeder. Omenil je področje investicij, ki so bile doslej zapostavljene, v prihodnjih letih bo obseg investicij večji, zato želijo optimizirati delo in naloge na tem področju in jih postaviti v okvir novoustanovljenega urada.

Minister za zdravje je bil glede menjave na čelu Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) kratek in govoric o tem, da se Milan Krek umika s čela NIJZ ni želel komentirati: »Z Milanom Krekom se včeraj nisva pogovarjala o njegovih nadaljnjih korakih. To bi morali vprašati njega.« Menjava na čelu NIJZ je v domeni sveta tega zavoda, je dejal minister. Vodenje strategije boja proti koronavirusu bo pod okriljem NIJZ.