Ministrom prejšnje vlade nadomestilo za neporabljeni dopust

Kot navaja tednik Mladina, so si »tik pred odhodom Janševi funkcionarji razdelili več kot 230.000 evrov posebnih nagrad za neizkoriščeni letni dopust«. Tako so ministri, državni sekretarji in drugi funkcionarji dobili izplačano nadomestilo za neporabljen dopust v letih 2021 in 2022. Kot pojasnjuje tednik, je takšno izplačilo zakonsko dovoljeno zgolj v izjemnih okoliščinah, če delavec – in ne funkcionar – zaradi izjemnih okoliščin ni mogel izkoristiti svojega zakonsko določenega dopusta.

Omenjeno nadomestilo si je 1. junija, torej le dan pred imenovanjem nove vlade, izplačalo petdeset funkcionarjev, in sicer v skupni višini 230.000 evrov. Pri Mladini pišejo, da je med prejemniki nadomestila več ministrov iz različnih strank Janševe vlade, denimo nekdanji notranji in okoljski minister iz vrst SDS Aleš Hojs in Andrej Vizjak, nekdanji gospodarski minister iz stranke Konkretno Zdravko Počivalšek ter tudi minister za digitalizacijo Mark Boris Andrijanič, sicer iz kvote NSi.

Na Mladini obenem dodajajo, da vsi funkcionarji skoraj z enakimi besedami navajajo razloge izplačila nadomestila. Kot razlagajo, so bili izjemno obremenjeni zaradi epidemije in zato niso izkoristili dopusta. Ob tem je vredno omeniti, da med prejemniki nadomestila ni nekdanjega zdravstvenega ministra Janeza Poklukarja, ki je bil najbolj vpet v vodenje in sprejemanje ukrepov v boju proti pandemiji. Poklukar se je namreč po koncu svojega mandata na ministrstvu za zdravje vrnil v jeseniško bolnišnico, za nadomestilo – tako neporabljenega dopusta kot plače – pa ni zaprosil.

Med prejemniki nadomestila več ministrov iz vseh strank Janševe vlade. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Odgovorni urednik tednika Mladina Grega Repovž je v komentarju zapisal, da tega ni storila še nobena prejšnja vlada, vlada Janeza Janše pa je za to sprejela posebno uredbo na seji vlade. »Ni šlo torej za napako, niso bili zavedeni, ampak so načrtno zbrali vse svoje najbližje sodelavce, jim namignili, naj se prijavijo, nato pripravili vladno uredbo, izdali vsakemu posebej odločbo – in si razdelili skoraj četrt milijona evrov. Pri čemer jim za obdobje do enega leta že po zakonu pripada nadomestilo plače v višini 80 odstotkov, v tem času pa ne morejo opravljati nobenega drugega dela in so – dejansko – na dopustu. Eno leto. In vseeno so si izplačali to nadomestilo za dopust. Velja se spomniti, kakšen škandal je nastal, ko je javnost izvedela, da so dekani profesorjem na fakultetah obračunavali dodatek za stalno pripravljenost,« še dodaja Repovž.