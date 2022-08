Ministrica za javno upravo: Razrešitev Babiča ni bila politično motivirana

Razrešitev Bojana Babiča z mesta načelnika Upravne enote Ljubljana ni bila politično motivirana, je danes poudarila ministrica za javno upravo Sanja Ajanovič Hovnik. Napovedala je obsežnejšo reorganizacijo upravnih enot, vodenje UE Ljubljana pa bo začasno, kot vršilka dolžnosti, prevzela generalna sekretarka na ministrstvu Nataša Trček.

V izjavi za javnost se je ministrica uvodoma zahvalila Bojanu Babiču za njegovo delo, ki ga je označila za korektno. Kot je poudarila, Babičeva razrešitev ni bila politično motivirana, »načelniku tudi ne očitam nič takšnega, kar bi izpostavila«, je dejala.

Ministrica načrtuje reorganizacijo upravnih enot

Ministrica si na mestu načelnika ljubljanske upravne enote želi osebo, »ki bo agilnejša, bo razmišljala zunaj okvirjev in bo tudi predlagala spremembe«. Načrtuje namreč obsežnejšo reorganizacijo upravnih enot, ki bodo morale biti usmerjene v reševanje posameznih situacij strank, je poudarila. Ljubljanska upravna enota je največja v državi in ima tudi največji pripad upravno-pravnih zadev, sama pa si želi, da upravne enote skupaj s preostalim delom ministrstva za javno upravo in skupaj z državno upravo postanejo zelo dober servis strankam, je pojasnila.

Sanja Ajanović Hovnik. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Babič pa se je danes že pred ministrico odzval na svojo razrešitev z mesta načelnika Upravne enote Ljubljana (UE). Kot je dejal, se na razrešitev ne bo pritožil, ker pritožba ne zadrži razrešitve, prepričan pa je, da brez nujnih sistemskih sprememb na UE Ljubljana, ki jo pesti pomanjkanje kadrov, razmer ne bo mogoče rešiti.

Babiča bo kot v. d. načelnice ljubljanske upravne enote nadomestila generalna sekretarka na ministrstvu za javno upravo Nataša Trček, ki bo s tega mesta razrešena 31. avgusta.

Babič je za razrešitev z mesta načelnika ljubljanske upravne enote izvedel v petek, ko je bil na dopustu, v ponedeljek pa jo je že dobil na mizo. Kot je dejal, ga je odločitev ministrice za javno upravo »relativno presenetila«, vendar pa je njena odločitev legitimna. Na sklep o razrešitvi se sicer lahko pritoži, a pravi, da ne ve, na kaj bi se pritožil, saj zakon ministru omogoča, da v prvem letu po izvolitvi brez pojasnila razreši vodilne. »Moja zgodba tukaj je končana,« je dejal.

Prav tako meni, kar je dejala tudi ministrica, da njegova razrešitev ni bila politično motivirana. Spomnil je, da je bil na mesto načelnika ljubljanske upravne enote imenovan leta 2019 v času vlade Marjana Šarca, ki je član vlade tudi zdaj. Ministrica za javno upravo v sklepu o razrešitvi sicer ni posebej navedla razlogov za svojo odločitev, je navedel.

Babič je uvodoma poudaril, da se v zvezi z njegovo razrešitvijo »širijo razne novice«, sam pa želi pokazati drugo plat medalje. Spomnil je, da je vodenje upravne enote pred slabimi tremi leti prevzel v času stavke zaposlenih, kar je rešil s sklenitvijo sporazuma z zaposlenimi in načrtom postopnega reševanja težav na enoti. Že ob začetku njegovega mandata so se pojavljale tudi težave pri podeljevanju državljanstev za tujce, na katere so ti takrat čakali približno dve leti. Babič pravi, da so te zaostanke uredili. »Spremenili smo kar nekaj stvari, tudi nekatere ljudi smo prerazporedili na to področje, tako da se področje državljanstev danes izvaja tekoče, torej v rokih.«

Med svojimi dosežki je izpostavil tudi reorganizacijo ljubljanske upravne enote, kjer so s šestih lokacij prešli na dve lokaciji. Pred njegovim prihodom so bili na upravni enoti tudi »ogromni zaostanki« pri izdaji gradbenih dovoljenj, kar so izboljšali, je poudaril.

Upravna enota Tobačna. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Težava s kadri

Babič je med drugim opozoril na pomanjkanje kadrov. Razloge vidi tudi v tem, da so zaposleni na upravnih enotah slabše plačani kot na primerljivih delovnih mestih drugje v javni upravi, zato jih je težko zadržati.

Kot pravi, zaposleni na upravni enoti tudi ne morejo napredovati, zato jih je zelo težko stimulirati, da bi delali bolj kakovostno, hitreje, »bolj na kožo strankam«. Izpostavil je tudi, da ljubljanska upravna enota pokriva delovno področje 14 ministrstev, kar pomeni zelo široko paleto opravil, storitev in nalog.

Glede zaostankov na oddelku za tujce je med drugim poudaril, da se ti povečujejo že sedem let. Samo iz lanskega v letošnje leto se je preneslo več kot 10.000 nerešenih vlog, pri čemer se soočajo tudi z velikim pritiskom delodajalcev, ki iščejo zaposlene, saj smo v obdobju konjunkture, gradbeništvo cveti. Na oddelku za tujce je trenutno zaposlenih 26 ljudi, ki rešujejo vloge tujcev, da bi lahko omenjene vloge reševali tekoče, pa bi jih potrebovali 40, je poudaril.