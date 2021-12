Ministrstvo daje navodila, a ne krije stroškov

Osnovno šolo Primoža Trubarja Laško je na celjskem delovnem sodišču tožila zaposlena, potem ko so jo odpustili, ker ni prišla v službo, ker se ni hotela testirati. Šola je pravdo na sodišču dobila, svoje sodne stroške pa bo morala poravnati sama, kot določa zakonodaja. Ministrstvo za izobraževanje je ravnatelju Marku Sajku odgovorilo, naj se obrne na ustanovitelja, saj da ministrstvo nima pravne podlage, da bi plačalo stroške. Ravnatelj se sprašuje, zakaj bi morala to plačati šola, če je v sodnem postopku zaradi upoštevanja navodil ministrstva.

Ministrstvo za izobraževanje je šolam v teh časih, ko morajo šole upoštevati številne ukrepe, ki razburjajo javnost, tudi v eni od okrožnic obljubilo pravno pomoč in sodno varstvo. A ravnatelj laške šole Marko Sajko je opozoril, da je ta pomoč zelo majhna: »Šole nimamo pravnih služb, ministrstvo pa jo ima. Kljub temu moramo svoje delovne spore reševati sami. Razen nekaj telefonskih pogovorov od ministrstva nisem dobil nikakršne pravne pomoči. Očitno imamo na tem področju polno avtonomijo. Po sistemu znajdi se. Tako na sodišču, potem pa še s plačilom.«

Sam je moral poiskati odvetnika, odvetniški stroški znašajo 4000 evrov, vendar se nekdanja zaposlena na sodbo lahko še pritoži. Skrbi ga, da bodo stroški v primeru pritožbe še višji. Dodal je, da laška šola verjetno ni edina v državi, ki se s tem spopada: »Bojim se, da je takšnih postopkov v državi kar nekaj. Prepričan sem, da bo nekaterim tožnikom proti šolam celo uspelo. V teh primerih se stroški zvišajo na 10.000 evrov in več. Ne zdi se mi prav, da se obračamo naokrog – na ministrstvo ali na občino – in prosimo za denar za pokrivanje stroškov, za katere nismo krivi. Ko pride šola na sodišče, bi zadevo moralo prevzeti ministrstvo. V ta delovni spor je namreč naša šola prišla zato, ker sem upošteval navodila ministrstva.«

Pomoč ministrstva

V koliko postopkih so se šole znašle, ni znano. Ministrstvo ima podatke o več primerih vloženih kazenskih ovadb zaradi ukrepov nošnje mask in samotestiranja. Po podatkih, ki so jih ministrstvu posredovale šole, je primerov, ko šolo toži delavec, ki je bil odpuščen zaradi neupoštevanja ukrepov, osem. »Če šola kot tožena stranka zaprosi sodišče, da obvesti o pravdi tudi Republiko Slovenijo, potem ministrstvo sodeluje v postopku prek pristojnega državnega odvetništva kot stranski intervenient na strani šole,« so odgovorili z ministrstva.

Zapisali so tudi, da so z ravnatelji osnovnih, glasbenih in srednjih šol izvedli regijske posvete, ki so bili namenjeni odgovorom na konkretna vprašanja. Dodali so, da ravnateljem svetujejo tudi individualno. »Ker se v zadnjem času šole spopadajo s tožbami učencev oziroma staršev, ki se ne strinjajo s samotestiranjem v šolah oziroma z nošenjem zaščitnih mask, smo jim predlagali, da za zastopanje v upravnih sporih zaprosijo državno odvetništvo, ki lahko prevzame sodni spor, ki je zelo pomembno ne le za posamezni javni zavod, ampak tudi za Republiko Slovenijo. Državno odvetništvo je na tem področju, ob sodelovanju strokovnih služb ministrstva, zelo aktivno in šolam v veliko pomoč.«

Praksa na terenu

Govorili smo z več ravnatelji, ki pravijo, da na sestankih, ki jih je imelo ministrstvo, niso dobili ustreznih odgovorov, šlo je predvsem za moralno podporo, ki pa je v teh razmerah premalo. Da lahko angažirajo državno odvetništvo, so ravnatelji izvedeli šele v okrožnici 12. novembra, večina postopkov se je začela že več mesecev prej.

Laški šoli bo, kot je povedal ravnatelj, sodne stroške plačala občina. A vsi ravnatelji nimajo te sreče. Generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije Jasmina Vidmar je dejala, da morajo problem plačila tovrstnih stroškov urediti. »S tem smo se zdaj prvič srečali. Ampak nesprejemljivo je, da bi stroške šol plačale občine, če je bilo treba nekatere postopke izpeljati po navodilih ministrstva,« je dejala. Predsednik zveze ravnateljev Gregor Pečan opozarja še na težavo, kadar je tožen neposredno ravnatelj: »V teh razmerah so stroški v celoti na strani ravnatelja, ki je zgolj upošteval navodila ministrstva.«