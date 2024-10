Ministrstvo za digitalno preobrazbo bo začasno vodil minister Boštjančič

Po odstopu Emilije Stojmenove Duh bo ministrstvo za digitalno preobrazbo začasno vodil finančni minister Klemen Boštjančič, je danes sporočil premier Robert Golob. Kot je dejal, pogovore s potencialnimi kandidati za vodenje resorja še opravlja.

Razlog za izbiro Boštjančiča je »sorazmerno enostaven«, je premier v današnji izjavi ob robu seje DZ pospremil svojo odločitev. Slovenija je namreč v zaključni fazi pogovorov o pridobivanju znatnih evropskih sredstev za postavitev superračunalnika in podatkovnega centra v Mariboru, je pojasnil. Ker je bil minister Boštjančič že doslej vključen v te pogovore, si tako predsednik vlade želi, da bo njegova primarna naloga v času začasnega vodenja tega resorja ta sredstva tudi pridobiti.

Prioriteta investicija v superračunalniški center

O tem, ali pričakuje, da bo med Boštjančičevimi prednostnimi nalogami tudi razdelitev računalnikov, nakup katerih je skupaj z drugimi očitki odnesel ministrico Stojmenovo Duh, pa je Golob znova poudaril, da je glavna prioriteta investicija v superračunalniški center, medtem ko je razdelitev prenosnih računalnikov »manj problematičen del in ga bodo na operativni ravni tudi izpeljali«.

Sicer pa premier že opravlja pogovore s potencialnimi nasledniki Stojmenove Duh. »Opravil sem razgovore z več kandidati, vsi potrebujejo še nekaj časa preden bi lahko prevzeli funkcijo, tako da se bomo pač v naslednjem mesecu tudi odločili, kdo od njih je najbolj ustrezen,« je dejal.

Boštjančič bo tako že drugič v mandatu začasno prevzel vodenje enega od resorje, po odstopu ministrice Sanje Ajanovič Hovnik je začasno vodil ministrstvo za javno upravo.

Stojmenova Duh je odstopno izjavo podala konec septembra, potem ko so nanjo več mesecev leteli očitki o nepravilnosti pri nakupu 13.000 računalnikov, pa tudi o neučinkovitosti. Njeno usodo je zapečatilo razkritje, da je na službenem vozilu v Avstriji uporabila modre luči, pozneje pa želela doseči, da tamkajšnji organi ne bi končali prekrškovnega postopka zaradi prehitre vožnje na avstrijski avtocesti. DZ se je z odstopom Stojmenove Duh seznanil 27. septembra.

Medtem pa DZ danes že odloča o imenovanju dveh ministrskih kandidatov, Boruta Sajovica in Vinka Logaja, v premierjevo ministrsko ekipo. Sajovic bo ob zeleni luči DZ prevzel vodenje resorja za obrambo, Logaj pa ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Golob je ob tem poudaril, da sta njuna predhodnika Marjan Šarec in Darjo Felda opravila veliko delo na svojih resorjih.

»Žal smo sredi mandata prisiljeni poiskati dva nova in jaz sem zadovoljen s kandidatoma oziroma bodočima ministroma, ker prinašata res ogromno izkušenj, tudi politične modrosti in znanj, zato verjamem, da bosta ne samo nadaljevala z že zastavljenim delom, ampak bosta določene stvari tudi nadgradila,« je prepričan premier.

Doslej je ministrsko ekipo Goloba zapustilo že devet ministrov, a sam meni, da to ni nič nenavadnega. »Navajen sem iz gospodarstva, da takrat, ko se z nekom v ekipi pač ne moreš več sporazumeti, nekdo pač ekipo zapusti. Meni je to popolnoma naravni proces, vidim, da je v politiki to nekaj nenavadnega, ampak v normalnem življenju je to nekaj, kar se dogaja vsak dan,« je pojasnil premier. Verjame, da z vsako kadrovsko menjavo napredujejo.